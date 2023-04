Végletekig kiélezett csatát hozott az alapszakaszban negyedik helyen végzett Fatum-Nyíregyháza és az ötödik Kaposvár negyeddöntős párharca – már ami a mérkőzések számát illeti, mert minden összecsapást az aktuális hazai csapat nyert meg. Kedd este a nyíregyháziakon volt a sor, hogy életben maradjon a sorozat és a Continental Arénában kiharcolják a továbbjutást. Az első játszmában a vendégek játszottak nagyobb energiával, előnybe is kerültek, azt követően aztán nagyot javult Tóth Fruzsináék játéka és összességében magabiztosan behúzták a mindent eldöntő találkozót.

– Ebben a párharcban megjártuk a poklot és a mennyet is – értékelt Tomás Varga vezetőedző. – Az első szettben kicsit megszeppentünk, talán megijedtünk attól, hogy otthon vagyunk és mi vár ránk. A második játszmában azt láttam, amit elképzeltünk, amit kértünk a játékosoktól és azzal a tempóval is fejeztük be a mérkőzést. A második szettre megváltoztattuk a blokktaktikát az ellenfél egyik pozíciójára, ez bejött, nem is akartunk már rajta változtatni. Nagyon agresszívan blokkoltunk, a női röplabdában kevés ilyet látni. Bíztunk magunkban, nagyon jól nyitottunk, jól védekeztünk a hálónál. Mindent kihoztunk magunkból, örülök, hogy a legjobbkor mutattuk meg ezt.

A következő párharcban a címvédő Vasas lesz a nyíregyháziak ellenfele.

– Most pihennünk kell, mert ilyenre csak egy nap lehetőségünk volt a szériában. A Vasas kemény ellenfél, de az a fontos, hogy elődöntőt játszhatunk. Megérdemlik a játékosok, mert sokat dolgoztak – tette hozzá a tréner.

Az elődöntő programja

04. 08., 17.00: Vasas–Nyíregyháza

04. 12., 18.00: Nyíregyháza–Vasas

04. 16., 15.00: Vasas–Nyíregyháza

Ha szükséges

04. 20., 18.00: Nyíregyháza–Vasas

04. 24., 19.00: Vasas–Nyíregyháza

Röplabda: női Extraliga, negyeddöntő, 5. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Kaposvár 3:1 (-20, 17, 19, 20)

Continental Aréna, v.: Halász, Bátkai-Katona. Nyíregyháza: Cicic 7, Leban 16, Lászlop 10, Jurdza 17, Belova 8, Cepni 13. Csere: Tóth F. (liberó). Vezetőedző: Tomás Varga. Kaposvár: Maggioni 3, Szedmák 10, Bodovics 3, Ubavics 21, Godó 15, Gyimes 7. Csere: Radnai Lili (liberó), Hegyi, Radnai Luca, Renko-Ilic. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (24 perc): 3:3, 4:6, 7:10, 11:10, 11:15, 15:18, 18:23. 2. játszma (22): 2:1, 3:5, 9:6, 12:7, 14:8, 17:10, 20:13, 24:17. 3. játszma (26): 8:0 12:5, 15:10, 18:11, 18:14, 20:17, 23:18. 4. játszma (26): 1:0, 5:2, 6:5, 9:5, 9:9, 14:9, 18:10, 18:16, 20:16, 22:17, 22:20.

A párharc végeredménye: 3–2 a Nyíregyháza javára.