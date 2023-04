Új vezetőedzővel, Milos Kruscsiccsal a kispadon fogadta hétvégén a Kisvárda Master Good a Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I. huszonötödik fordulójában. Bár sokáig úgy tűnt, hogy sikerrel debütálhat a szerb mester, végül kiénekelték a sajtot a rétközi egylet szájából, így pontot rabolt az ugyancsak a dobogóról álmodozó PFLA.

Ilyen a futball

– Nem egyszerű elfogadni ezt a végeredményt annak ismeretében, hogy kétgólos előnyben voltunk – értékelte a mérkőzést Milos Kruscsics vezetőedző. – Pláne úgy, hogy megvolt az esélyünk arra is, hogy megszerezzük a harmadik találatunkat, arról nem is beszélve, hogy az egyik gólunkat les miatt vették el. Ilyen a futball. Jött egy hiba, az ellenfél szépített, majd vérszemet kapott, miután pedig emberhátrányba kerültünk ki is egyenlített. Nagyjából nyolcvan percig azt a játékot láttam, amit előzetesen megbeszéltünk, ám nem fújták le korábban a meccset. Természetesen nem lehetünk elégedettek az ikszel, de azt is látni kell, hogy két nagyon jó csapat találkozott egymással. Megmutattuk, hogy mi az amire építeni lehet a továbbiakban, így az út adott ahhoz, hogy a céljainkért küzdhessünk. Gratuláció illeti meg a játékosaimat a pályán mutatott erőfeszítésükért. Harcoltak, küzdöttek, győzni akartak, így semmi rosszat nem tudok róluk mondani.

Érthető módon a lefújást követően a játékosok sem röpdöstek az örömtől, hiszen a 2022-2023-as idényben már a tizedik döntetlenjét játszotta a csapat, ezzel megragadva a tabella hatodik helyén, ám immáron hat pontra eltávolodva a dobogótól.

– Szinte végig uraltuk a meccset, igazából nem értem, hogy a végén mi történt, lefagytunk, így a három pontból kettő kicsusszant a kezünkből, emiatt pedig természetesen csalódottak vagyunk – tette hozzá a játékosok részéről a közmédia érdeklődésére a csapat középpályása, a bolgár válogatott, Janisz Karabeljov.

Szpaszics lett a legjobb

A mérkőzés legjobbja a két gólt szerző Milos Szpaszics lett, aki mindössze másodszor kapott helyet a kezdőben. Rafal Makowski az egyik edzésen kisebb sérülést szenvedett, így az ő helyére került be a szerb spíler, aki élt is a lehetőséggel, hiszen két gólt szerzett, miközben szemmel láthatóan nem nagyon tudták féken tartani őt a Puskás játékosai. A Kisvárda a bajnokság következő fordulójában a Zalaegerszeghez látogat.

Labdarúgás: NB I.

A bajnokság állása

1. Ferencváros 25 15 6 4 49–22 51

2. Kecskemét 25 10 12 3 35–24 42

3. Paks 25 11 5 9 45–41 38

4. Debrecen 25 10 7 8 42–37 37

5. Puskás Ak. 25 9 10 6 36–32 37

6. Kisvárda 25 8 10 7 37–40 34

7. Mezőkövesd 25 8 8 9 26–30 32

8. Zalaegerszeg 25 8 6 11 31–31 30

9. Újpest 25 8 6 11 32–45 30

10. Mol Fehérvár 25 7 7 11 32–36 28

11. Bp. Honvéd 25 6 7 12 27–40 25

12. Vasas 25 3 10 12 20–34 19