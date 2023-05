Megyénkben idén az eddigi legrangosabb sporteseményének lesz a házigazdája a Nagyhalászi Speedway Ring. A salakmotoros ovál immáron a jegyzettek közé tartozik az öreg kontinensen, vasárnap délután világsztárok húzzák majd a gázt a SEC felnőtt egyéni Európa-bajnokság Challenge versenyén. Az elődöntők legjobbjai érkeznek Nagyhalászba a tét óriási, hiszen az első öt indulhat majd a kontinensbajnoki finálén.

Albók József

- Minden rendben, készen állunk a rangos versenyre – kezdte érdeklődésünkre Albók József pályatulajdonos, a verseny rendezője. - A legutóbbi edzésen ismét bebizonyosodott, hogy a folyamatos karbantartás eredményeként a pálya kiváló állapotban van. A mezőny tagjait rangjukhoz méltó külsősegekkel fogadjuk. Új dizájnt kapott a megújult pálya, festettünk, tisztítottunk, korszerűsítettünk, hogy mind a versenyzők, mind a nézők kellemes élményekkel távozhassanak.

Jön a SEC promótere

– A motorosok garanciát jelentenek a színvonalas küzdelemhez. A verseny rangját az is jelzi, hogy itt lesz a lengyel Piotr Szymanski, a FIM Európe sporttanácsának tagja, a salakmotoros szakág vezetője. Szintén köszönthetjük majd Karol Lejmant a SEC promóterét, a One Sport vezérigazgatóját. Bízom benne, hogy a megszokott nívójú versenyt láthatnak majd az érdeklődők. Mi mindent megteszünk majd azért, hogy így is legyen - így Albók József.



A pálya tulajdonos azt is elmondta, hogy a verseny utáni eredményhirdetés is különleges lesz. Először az Európa-bajnoki döntőbe jutó első öt versenyzőt hívják majd a pódiumra. Karol Lejman átadja nekik azt a mellszámot, amiben majd a kontinensbajnoki finálén fognak motorozni. Ezt követően a hagyományoknak megfelelően ez első három versenyzőt szólítják a dobogóra és a győztes tiszteletére eljátsszák majd hazája himnuszát

És még valami fontos. A verseny 14.30-kor kezdődik, a kötelező edzés délelőtt tízkor. Ez is igazi csemegét kínál a salakmotorozás kedvelőinek, hiszen a verseny belépőjével ezt is meg lehet tekinteni. Ez sem lesz semmi az bizonyos. délután aztán jöhet majd a rangos salakszórás.

A rajtlista

1. Andreas Lyager (Dánia)

2. Antti Vuolas (Finnország)

3. Michael Jepsen Jensen (Dánia)

4. Mads Hansen (Dánia)

5. Grzegorz Zengota (Lengyelország)

6. Timo Lahti (Finnország)

7. Andzejs Lebedevs (Lettország )

8. Jan Kvech (Cseh Köztársaság)

9. Magosi Norbert

10. Frederik Jakobsen (Dánia)

11. Jacob Thorssell (Svédország)

12. Kacper Woryna (Lengyelország)

13. Dimitri Berge (Franciaország)

14.. Martin Smolinski (Németország)

15. Szymon Woźniak (Lengyelország)

16. Antonio Lindbäck (Svédország)

Tartalék

17. Niels K. Iversen (Dánia)

18. Bárány Márk (Magyarország)