A kisebb átszervezést követően a 2023-2024-es bajnoki idényben már hatvannégy csapat kap helyet az NB III.-as pontvadászatban. Az MLSZ az indulókat négy tizenhat fős csoportba osztotta. A Kisvárda II. és a Sényő idén az Észak-Keleti csoportban szerepel, olyan riválisokkal egyetemben, mint a Cigánd, a Karcag vagy a Putnok, a számos második számú csapatról már nem is szólva – például DVSC II., DVTK II., UTE II. Ami az esélyeket illeti, nehéz jósolni, valószínűsíthetően nyílt, kiélezett csata várható a bajnoki címért.

A tervek szerint a pontvadászat 2024. május 26-án zárul. A csoportok utolsó három helyezettje, valamint a két legrosszabb tizenharmadik kiesik, míg a négy csoport bajnoka osztályozó keretein belül dönt a két feljutó helyről.

A Kisvárda Master Good II. az NB I.-es csapathoz hasonlóan Ausztriában, egészen pontosan Heilingenkreuzban készült. Gerliczki Máté tanítványai egy vereség mellett kétszer győztek, összességében pedig remek alapozást zártak, ám az igazi kihívás vasárnap a Hatvan ellen következik.

Tovább fiatalodott a keret

– Rengeteg munkát raktunk bele a felkészülésbe az elmúlt öt hét során. Alaposan kicserélődött a játékoskeretünk, csak a kezdőben hat helyen változik a felállás. Ráadásul ők mindannyian fiatalok, sőt inkább úgy mondanám, hogy nagyon fiatalok, úgyhogy ennek a tudatában készültünk, mégpedig úgy, hogy taktikai felkészültséggel kompenzáljuk az életkort – mondta a Kisvárda II. vezetőedzője. – Ez az utolsó, Tiszaújváros elleni edzőmeccsen ki is jött, az ellenfelünk lényegesen fizikálisabb volt nálunk, ám ezt sikerült a megfelelő taktikával ellensúlyozni. Az világosan kirajzolódik, hogy erre lesz szükségünk a bajnokság során is. Várhatóan nem lesz egyszerű az elkövetkezendő időszak, hiszen bele kell még szoknia a fiataloknak ebbe a mezőnybe, de állunk elébe. Készen vagyunk, az utolsó héten már a finomhangolásé volt a főszerep, ami pedig a céljainkat illeti, azok nem változtak, így a történtek ellenére is ott folytatjuk, ahol a 2022-2023-as évad végén befejeztük, azaz a Hatvan ellen is győzni szeretnénk.

A Sényő ugyancsak hazai pályán kezd méghozzá az ellen a Karcag ellen, amely nem titkoltan a tabella első felébe vágyik.

Bizakodva várják a rajtot

– A felkészülésünk szerencsére úgy sikerült, ahogyan elterveztük, így izgatottan várjuk az új idény rajtját. Ilyenkor azért még nehéz bármit is jósolni, hiszen a bajnokság elején minden csapat szeretne a lehető legjobban kezdeni és kihozni magából a maximumot. Ezzel így vagyunk mi is. Nyilván mindenki remekül erősített, de ez alól mi sem jelentünk kivételt. Bizakodva várjuk a szezon rajtját, hiszem, hogy a keretünk alkalmas arra, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki az előttünk álló idényből – vezette fel a Karcag elleni mérkőzést Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját.

– Sajnos Orosz Mátéra nem számíthatunk az első találkozón, de ez alapjaiban nem befolyásolja majd az elképzeléseinket. Igyekszünk majd kihasználni a hazai pálya előnyét, bár az első mérkőzés sohasem a szép játékról, mint inkább a küzdelemről szól – tette hozzá az edzőpáros másik tagja, Fiumei Viktor.

Labdarúgás: NB III.

Észak-Keleti csoport, 1. forduló, vasárnap

Kisvárda Master Good II.–Hatvan, Várkerti Stadion, 11., v.: Vinter (Elek, Tóth).

Sényő-Carnifex FC–Karcag, 17.30, v.: Szigetvári (Balla, Bense).

További mérkőzések: DVTK II.–DVSC II. (11.), Cigánd–Gyöngyös, Putnok–Eger, Tiszafüred–Tiszaújváros, DEAC–Salgótarján, REAC–Újpest II. (17.30).