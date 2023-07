Az új év újraszervezett bajnoki rendszert is hozott a hazai amerikaifutball-életben. Az eddigi három osztály helyett már csak kettőben versengtek a csapatok. Többen felléptek az élvonalnak számító HFL mezőnyébe, a Divízó I. pedig a korábbi Divízió II. csapataival, így többek között a Levelek Spartansszal egészült ki. A nyírségi egylet pedig élt is az adódó lehetőséggel és veretlenül nyerte meg a bajnokság Keleti-csoportját, ezzel kiemeltként bejutva az elődöntőbe, ahol a Dabas csapatával találkozott. Ott azonban egy remek színvonalú, kiélezett csata végén a Sparks ünnepelhetett.

Teljesítették a célkitűzéseket

– A liga átszervezése miatt idén egy magasabb osztályban indultunk, ahol az elsődleges cél a játékunk hibamentesebbé tétele volt, mindazáltal, hogy tovább erősítsük a ránk jellemző támadóarzenált – kezdte visszatekintését a mögöttünk hagyott idényre dr. Szépe József csapatvezető. – Mint ismert, tavaly egy osztállyal lentebb szerepelve jutottunk el az elődöntőig, erre alapozva pedig bíztunk abban, hogy ez ebben a szezonban is összejöhet, annak ellenére is, hogy azért ez egy erősebb bajnokság volt. A céljainkat végül messzemenően teljesítettük, veretlenül nyertük meg az alapszakaszt, öt siker mellett egyetlen egyszer sem szenvedtünk vereséget. Annak ellenére, hogy a mögöttünk hagyott időszak nagyon sok hátráltató tényezőt hozott, ráadásul a különböző sérülések is folyamatosan elkísértek minket, az elért eredmény teljesen elfogadható.

Amennyiben azt nézzük, hogy a Szabolcs vármegyei egylet lényegében még csak három éve alakult, akkor talán ez nem is egy elfogadható, hanem egy fantasztikus teljesítmény, amire ráadásul a jövőt tekintve is bőven lehet építeni.

– Összességében az, hogy az elődöntőben egy nagyon szoros meccsen, egy topcsapat ellen, mindössze három ponttal kaptunk ki, az a jövőre nézve is bizakodásra adhat okot – folytatta megkeresésünkre a szakember. – A szezon egészét tekintve minden mérkőzésünket pozitív kicsengéssel tudom értékelni, még akkor is, ha az elődöntőből nem sikerült tovább jutnunk. A Dabas elleni vesztes találkozó is egy tanulságokkal teli összecsapás volt, hiszen végig a kezünkben volt az irányítás, 16-2-ről tudott fordítani az ellenfelünk, ami sokaknak csalódást keltő lehet, de ne feledjük, hogy egy nagyon fiatal keretről beszélünk, amely három év alatt a második elődöntőjét játszhatta. Azt gondolom, hogy ennél jobb mérleget egy induló egyesület sem tud elképzelni, pláne úgy, hogy egy magasabb osztályban, erősebb ellenfelekkel szemben sikerült ezt az eredményt elérnünk, jóval magabiztosabb teljesítményt nyújtva, mint egy évvel korábban.

Progresszív ütemben fejlődnek

– A fejlődésünk megkérdőjelezhetetlen, a ligában mi átlagoltuk, legalábbis a Keleti-csoportban a legtöbb pontot, ez meccsenként 41 pont volt, de az sem mellékes, hogy végig látványos, szórakoztató játékot játszottunk. Lemaradtunk ugyan a döntőről, de országosan így is a harmadik helyen végeztünk, éppen ezért nagyon büszke vagyok a játékosokra és örülök annak, hogy ezt nem csak én mondhatom el, hanem az a több mint háromszáz szurkoló is, akik végig buzdították a csapatot mind a hazai, mind pedig az idegenbeli mérkőzéseinken.

A magyar amerikaifutball-bajnokság 2005 óta létezik, a sportág Európába való begyűrűzése ma már megállíthatatlan, mindezek ellenére a klubok nincsenek könnyű helyzetben, hisz míg a tengerentúlon úgymond a sportgazdaság csúcsán vannak, addig idehaza évről évre az a bizonyos anyagi korlát jelenti a megálljt.

– A hazai amerikaifutball-élet évek óta nagyon progresszív ütemben fejlődik – tért ki a sportág hazai megítélésére dr. Szépe József. – Ezt mérhető adatokkal is alá lehet támasztani, elég csak megnézni a közösségi médiában egy-egy poszt interakcióját, azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. A helyszíni nézőszámok is jól nyomon követhetők, nem csak az ország nagyvárosaiban, hanem vidéken is. Érthető módon a fővárosban sokkal könnyebb kiépíteni egy ezres nagyságrendű szurkolótábort, de nálunk is mérhető a fejlődés, hisz míg az első évben száz-százötven fő volt kíváncsi a mérkőzéseinkre, addig a harmadik szezonunkra ezt a számot meg tudtuk duplázni. Ezek a szurkolók mellettünk állnak, biztatnak bennünket, éreztetik velünk a támogatásukat. Utánpótlás szempontból sajnos nagyon mostohák a körülmények, mivel az amerikai futball nem TAO-sportág. A látványsportokat sokkal egyszerűbb finanszírozni a vállalkozóknak, nekünk nincsenek meg ezek a lehetőségeink, mi csak a versenyszférából, illetve a saját befizetéseinkből jutunk tőkéhez. Ez a működésünket is nagyban befolyásolja és mondjuk ki, nem pozitív irányba. Ennek ellenére egy látványos és fejlődő sportról beszélünk, ami lassan már húsz éve van jelen hazánkban. Az az önkormányzat, aki erről nem vesz tudomást, az nagy hibát követ el, persze pozitív példát is tudok erre mondani, hiszen Nyíregyháza évekig ott volt a Tigers mögött, és annak a támogatásnak a hatására stabilan működve ért el remek eredményeket a csapat.

Sajnos ez egy ördögi kör

– Az utánpótlás nevelés legfőbb kulcsa az ismertség, mivel ha nem ismernek minket, akkor nem tudunk megszólítani embereket, ellenben ha ismernek minket, de nem tudunk megfelelő környezetet biztosítani a szponzorok hiányában, akkor viszont abból nem lesz eredmény. Ez egy olyan ördögi kör, ami sajnos csak akkor szüntethető meg, ha felismerik a helyi települések, vállalkozók, befektetők, hogy ez egy látványos, férfias sportág, amelynek igencsak komoly a nevelő hatása és a marketing megjelenése is, a megítéléséről már nem is beszélve.

Ami a jövő évi szezont illeti, vélhetően a nyáron még tovább erősödhet a keret, melynek kapcsán azt a bizonyos lécet is magasabbra teheti a klub: a cél a döntőbe kerülés.

– A nyári pihenőt követően már szeptembertől el fogunk kezdeni dolgozni a jövő évi felkészülésünkön – zárta a beszélgetést a csapatvezető. – Nem titok, hogy a székhelyünket áttesszük Nyíregyházára, ahol várunk minden érdeklődött, több toborzóval is készülünk majd. Ami a keretet illeti, már többen is jelezték felénk, hogy szívesen folytatnák nálunk a pályafutásukat, így jelentős erősítésre számítunk. Ezek a pozitív változások pedig azt engedik mondatni velem, hogy a következő esztendőben minimum az elődöntős szereplés a cél, azzal a kitétellel, hogy most már a döntőbe szeretnénk jutni.

A Levelek Spartans játékosai és vezetősége borzasztóan hálás annak a háromszáz fős aktív szurkolói bázisnak, akik minden mérkőzésre és nem csak a hazai meccsekre, hanem az idegenbeli találkozókra is elkísérték a csapatot. Nélkülük nem lett volna ez a szezon ennyire sikeres. Külön köszönet illeti meg Nagy Viktor alpolgármester urat, aki áldozatos munkájával egy személyben teremtette meg annak a lehetőségét, hogy egy ilyen eredményes csapat jöhessen létre.