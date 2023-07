Válogatott sportolókra nagy általánosságban igaz az, hogy két bajnoki idény között a nyár sem teljesen szabad, kiváltképp elmondható ez a 3x3-as kosárlabdázókról. Emlékezetes, hogy női válogatottunk (3x3) 2017-ben az újfehértói Papp Klaudiával a soraiban ezüstérmet szerzett a világbajnokságon. A Nyíregyházi Kosársuli nevelésére azóta is számít a mindenkori szakmai stáb, a 28 éves játékos pedig amikor csak teheti, segíti is a nemzeti csapatot.

Így tesz ezen a nyáron is. A mieink június elején Bécsben szerepeltek a vb-n, rögtön utána Európa-bajnoki selejtezőn vettek részt Pozsonyban. Azt követően megkezdődött a Women’s Series versenysorozat, Dia a franciaországi Orleans-ban és Poitiers-ben, valamint az izraeli Netannyában is pályára lépett, hamarosan pedig jön a folytatás.

– Valóban elég megterhelő ez a sűrű program, pláne, amikor beindul a Women’s Series is, hiszen minden hétvégén, valamikor még hét közben is torna van a világ bármely táján – mondta el Papp Klaudia. – Nincs még vége, ismét utazok, mert megkezdődik a következő etap. A versenysorozat huszonhárom állomásból áll, most tartunk a felénél. A folytatásban játszunk még Pristinában, Bordeaux-ban, Edmontonban és Prágában, onnantól kezdve már kezdődik az 5-5 kosárlabda felkészülési időszaka, ezért még kérdéses, kit hova engednek el a klubok. Szeptember közepéig tart a sorozat, a nagydöntőt szeptember közepén Mongóliában rendezik. Előtte szeptember ötödike és hetedike között lesz az Európa-bajnokság. Összességében tehát nem egyszerű, de folyamatos edzéssel, szinten tartással és odafigyeléssel kivitelezhető ez a program.

Dia már csapatkapitányként segíti a válogatottat.

– A szakmai stáb ezzel hálálta meg az évek során beletett kemény munkát. Elvárják tőlem, hogy vezére legyek a csapatnak és én is elvárom magamtól, hogy jó teljesítményt nyújtsak – tette hozzá.

Válogatottunknak a világbajnokság nem sikerült jól. A mieink az első meccsen épp Dia kosarával győzték le Mongóliát, a következő három mérkőzésüket viszont elveszítették. A csalódást keltő szereplést viszont gyorsan javította a nemzeti csapatunk.

– Azzal a céllal utaztunk a világbajnokságra, hogy a legjobb nyolcba kerüljünk, ehhez képest még a csoportból sem jutottunk tovább – emlékezett vissza. – Picit túlizgultuk a vb-t, annyira görcsösen akartuk, hogy ezzel átestünk a ló túloldalára. Nem omlottunk össze, visszanéztük a meccseket, megbeszéltük, mi volt hiba a pályán és mi hibádzott mentálisan. Túl kellett lendülünk ezen a holtponton, összeszedtük magunkat és teljesen más játékstílust képviseltünk, mint a vb-n. A selejtezőben Pusztai Petrának elszakadt a keresztszalagja. Aki nincs benne a sportágban, nem is sejti, hogy milyen megterhelő ez a szakág, pláne, ha csere nélkül kell végignyomni. Petra sérülése plusz erőt adott nekünk, érte is küzdöttünk és veretlenül jutottunk ki az Európa-bajnokságra.

Noha laikusként azt gondolhatná az ember, hogy az Európa-bajnokság vagy a világbajnokság volt a legjelentősebb verseny, valójában a Women’s Series a legfontosabb versenysorozat. A játékosok és a csapatok pontokat kapnak a tornák után, ezek adják a ranglistahelyezést, ami olimpiai kvalifikációt érhet. Noha a klasszikus világeseményeknek is megvan a presztízsértéke, a WS-sorozattal lehet sok pontot gyűjteni.

Itt tavaly óta már nem csupán válogatottakat versenyeztethetnek az országok, hanem úgynevezett kereskedelmi csapatokat is. Míg a válogatottak csak bizonyos számú lehetőséget kapnak a sorozatban, a kereskedelmi csapatok akármennyi tornán elindulhatnak, amennyiben van rá lehetőségük anyagilag. A magyar szövetség idén versenyeztet kereskedelmi csapatot is, ami Győr néven, Papp Diával a soraiban szerepel.

– Orleans-ban sikertelenül kezdtünk, de előre léptünk Poitiers-ben, ahol elődöntőt játszhattunk – összegzett a játékos. – A pontszámok miatt nagyon fontos volt, hogy négy közé kerültünk. A negyeddöntőben megsérültem, emiatt az elődöntőben már nem játszottam, viszont kis szünet után Izraelben újra pályára léptem, de a csoportkörben megint megsérültem. Onnan haza is jöttem és az elmúlt napokban a rehabilitációmmal foglalkoztam. Most már teljes értékű munkát végezhetek, így újra csatlakozhatok a csapathoz. Felemás érzéseim vannak az eddigiekkel kapcsolatban, remélem a fennmaradó tornákon jobb helyezéseket érünk el!

Ha viszont valamivel kapcsolatban nem lehetnek felemás érzései a vármegyénkből származó kosarasnak, az a karrierje alakulása. A 16-szoros magyar bajnok – jelenleg is címvédő – és 2022-ben Euroligát nyert Sopron Basket júniusban kihirdette játékoskeretét a következő idényre. A csapatban egyetlen új igazolásként Papp Klaudia is helyet kapott.

– Nagyon örültem és nagy megtiszteltetésnek vettem, amikor megkerestek. Mindig úgy voltam vele, ha a Sopron bármikor szerződtetne, biztosan aláírok. Nem is kellett tehát sokat gondolkodnom, hol folytassam – fogalmazott a Vasastól távozó irányító, majd azt is kifejtette, szakmailag mekkora előrelépés ez a klubváltás. – Van már nemzetközi rutinom, hiszen a 3x3-at csinálom minden évben. Noha a két szakág nem összehasonlítható, mégis sokat számíthat, hogy nyaranta nemzetközi szintű játékosok ellen játszom. Biztosan magasabb szintű a szakmai munka, mint a Vasasban, mások az elvárások, a célok, valamint lesznek meccsek, amiket kötelezően meg kell nyernünk. Egyedüli új igazolás vagyok, ami megkönnyítheti a beilleszkedésemet. Talán vagyok már annyira érett, hogy nem lesz nagy kihívás felvenni a ritmust. Az is igaz viszont, hogy bár idősebb játékosnak számítok, a nagyobb nevekhez képest még rutintalan vagyok. Arra készülök, hogy megfogadom minden tanácsukat és követem az utasításaikat, hogy még tovább fejlődjek.

Nem Dia lesz a Sopron egyedüli, nyíregyházi kötődésű játékosa, hiszen a csapat tagja Sitku Zsuzsanna is. Talán megbocsátható, ha a következő idénytől más szemmel követjük „a leghűségesebb város” együttesének szereplését.