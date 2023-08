A junior fiúkra 127,7 kilométer várt a Glasgow-i összkerékpáros világbajnokságon, kilenc kört teljesítve. A dánok és a norvégok lényegében már az első körökben szétszedték a mezőnyt, majd az utolsó előtti áthaladást megelőzően a dán Albert Philipsen ment tovább, akit már nem is tudtak utolérni, így nevezett magabiztosan szerezte meg világbajnoki címet. A dobogó másik két fokára a német Paul Fietzke és a norvég Felix Orn-Kristoff fért oda. Ami a magyarokat illeti, Takács Zsombor a 45. (+ 12:21), Feldhoffer Bálint pedig az 53. (+ 12:29) helyen zárt. A megmérettetést mindössze hetvenen fejezték be.

Érdekesség, hogy az újdonsült világbajnok a Tscherning Cycling Academy versenyzője, amely csapat az augusztus 16-17-i Nations’ Cup Hungary világkupán is rajthoz áll, de a bronzérmes Felix Orn-Kristoff is rajtja van a dánok előzetes nevezési listáján, sőt összességében huszonkét olyan kerékpárost láthattunk a vb-n, akiket nagy valószínűséggel Vásárosnaményban, Ibrányban és Nyíregyházán is köszönthetünk.

A 2023-as, hazai Nemzetek Kupája ifjúsági világkupafutam a tízfordulós sorozat kilencedik állomásaként fogadja a kerékpárosokat augusztus 16-17-én.