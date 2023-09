Újabb mérföldkőhöz érkezett az AQUA Sport Egyesült, amely szerdán az NYSÜ, azaz a Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára adományozott egy közel 700.000 forint értékű újraélesztő készüléket, ezzel még biztonságosabbá téve az Eissmann Városi Uszoda használatát.

Hatalmas dolog ez a felajánlás

– Immáron tizenkilenc éve működik az egyesületünk, amely mára eljutott odáig, hogy most már nem csak az év végén, hanem év közben is van lehetősége az adományozásra, jótékonykodásra – mondta el lapunknak Szakács Roland, az egyesület elnöke. – Az, hogy egy ilyen nagy értékű defibrillátort tudtunk az uszodának adományozni, az számunkra is egy hatalmas dolog, hiszen mi magunk is itt töltjük a napjaik nagy részét. Több ezer gyerek fordul itt meg, hiszen csak az AQUA SE különböző edzésein közel háromszázan vesznek részt és akkor még nem szóltunk az Úszó Nemzet Program keretein belül a különböző vizes sportokkal ismerkedő nebulókról.

Természetesen az üzemeltető is nagy örömmel fogadta a felajánlást, amely még az eddigieknél is nagyobb biztonságérzetet ad a létesítménynek.

– Nagyon szoros partneri kapcsolat áll fenn az AQUA SE és az NYSÜ között – vette át a szót Hajnal Gusztáv üzemeltetési igazgató. – Az intézményeinkben a biztonság a legfontosabb dolog, sőt mondhatom úgy, hogy ez az elsődleges. Azzal, hogy most már egy ilyen eszközt is az uszodánkban tudhatunk, ez még inkább megerősödik, de tegyük gyorsan hozzá, reméljük, hogy soha nem kerül majd sor a használatára.

Az AQUA SE sportolói számára vélhetően szeptember 16-án kezdődnek a bajnokságok, melyeken rekordszámú csapattal indulnak.

– Ezen a hétvégén tartják a bajnokságok sorsolását, az azt követő hétvégén pedig már medencébe szállunk – vezette fel a bajnoki idényt Szakács Roland. – Azt gondolom, hogy a munkánk minősége megerősítésre talált, hiszen soha ennyi csapatot nem indítottunk még a különböző pontvadászatokban. Ez szám szerint három országos bajnoki szereplést jelent, miközben nyolc csapatunk az Észak-keleti Ligában indul. A legfőbb újdonság pedig az lesz, hogy a gyermek II. csoportban is lesz egy lány csapatunk. Ennek a keretnek mi adjuk a fő gerincét, amelyhez kettős igazolással Egerből is csatlakozik négy játékos.

Vízilabdás családot építenek

– A legfőbb elvárás, hogy tisztességes, egészséges embereket neveljünk, mindemellett persze azzal a kitétellel, hogy a bajnokságokban is tisztességesen helyt álljuk – zárta gondolatait az elnök. – Persze számít az elért eredmény, de az elsődleges, hogy a legjobb tudásuk szerint játszanak a gyerekek és érezzék jól magukat a medencében, miközben egy olyan közeget, egy olyan nagy létszámú közösséget építünk, amely egyfajta családként funkcionál.