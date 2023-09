Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, amellyel az egész kontinensen népszerűsíteni kívánja a sportot és a testmozgást. Az egész Európára kiterjedő kampány fő célja, hogy egy héten keresztül minél többen mozogjanak és ennek hatására az év további részében is minél aktívabb életet éljenek.

Az Európai Sporthét idén 2023. szeptember 23. és 30. között zajlik Európa-szerte, így Magyarországon is. A Sporthét megvalósítását minden országban a helyi nemzeti koordinátorok végzik, akik számos partnerrel dolgoznak közösen, hogy minél izgalmasabb legyen az egy hetes programsorozat kínálata. Ebben az esztendőben Nyíregyháza is csatlakozott a mozgalomhoz, a Nyíregyházi sportcentrum szervezésében öt oktatási intézmény (Apáczai, Arany, Bem, Kertvárosi és a Móra iskola) vesz részt a programban, erről tájékoztatták a sajtó képviselőit csütörtökön délelőtt.

– A Sportoló Nemzet keretében Magyarország is csatlakozott az Európai Sporthéthez, amit a Nyíregyházi Sportcentrum, mint kiemelt vidéki egyesület fontosnak tart. Ezért a következő héten minden nap gyerekeket viszünk az Atlétikai Centrumba, ahol az infrastruktúrával is megismerkedhetnek, és az atlétikai világbajnokságon szerepelt sportolóinkkal is találkozhatnak – fogalmazott köszöntőjében Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője.

– Nagyszerű lehetőség ez az iskolánknak, hogy a gyerekeket kimozdítsuk az online világból és megmutassuk nekik, hogy „kütyük” nélkül is tartalmasan el lehet tölteni a szabadidőt. A Sportcentrumnak köszönhetően számos sportág közül választhatnak a gyerekek az úszástól az labdás sportokig, ez is ez remek alkalom, hogy újabb sportággal ismerkedjenek meg – mondta Andó Károly, az Apáczai Csere János Általános Iskola intézményvezetője.

Kantár Attila az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője az újkori olimpiát megálmodó Pierre de Coubertin Óda sporthoz című versét idézte, miszerint a sport az élet éltető vize. Szerinte ezt az éltető vizet ki kell használni, minden lehetőséget meg kell ragadni a sportolásra.

– Minden lehetőség jó alkalom arra, hogy a gyerekek a sporthoz közelebb kerüljenek. Lehet, hogy épp egy ilyen esemény után dönt arról, hogy rendszeresen jár edzésekre, és elindulhat az ő egyéni fejlődése is – mondta Kantár Attila intézményvezető.

– Iskolánk nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy ismét csatlakozhattunk a rendezvényhez. Intézményünkben mindig kiemelt szerepet kapott a testnevelés, az élményszerű testmozgás, ennek biztosítéka a szakmailag elhivatott testnevelőink kiváló munkája – mondta Schmidtné Kádár Andrea, a Bem József Általános Iskola nevelési intézményvezető helyettese.

A Bem iskola országosan a három intézmény egyike, amely a Magyar Diáksport Szövetség kiemelt központi rendezvényének ad helyet.

A gyerekek jövő héten minden nap délelőtt tartalmas három órát tölthetnek el a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, ahol amellett, hogy megismerkedhetnek a létesítmény infrastruktúrájával és működésével, bepillanthatnak a város élversenyzőinek edzéseibe is. Ott lesz többek között Boros Bence, Tóth Balázs és Szikszai Róbert is.