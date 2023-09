A válogatottszünet után rögtön sűrű hetet teljesítenek élvonalbeli futsalcsapataink, hiszen a hétfői, idegenbeli mérkőzéseket követően már pénteken ismét pályára lépnek. Az A’Studió Futsal Nyíregyháza nem is akárki, hanem a címvédő Szombathelyi Haladást fogadja, míg a Nyírbátor a DEAC-ot látja vendégül.

A nehéz meccsre viszont pozitívan készülhet a Nyíregyháza, hiszen magabiztosan győzte le a Magyar Futsal Akadémiát (0–5).

– Jó mérkőzést játszottunk hétfőn, nagy pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, pedig volt lehetősége az MFA-nak, de Sanyi vezérletével kivédekeztük ezeket – mondta el Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője. – Rengeteget dolgoztunk azért, hogy ne kapjunk gólt, ez volt az egyik cél a második félidőben, amit sikeresen végrehajtottunk.

Következő ellenfelük az előző idényt bukdácsolva kezdte, majd olyannyira belelendült, hogy megnyerte a bajnokságot. A Hali ebben a szezonban már az első pillanattól magabiztos, 6–0-s mérleggel vezeti a tabellát.

– A bajnokot fogadjuk, amelyet nem kell bemutatni, profi klubbal, profi játékosokkal találkozunk – szögezte le a tréner. – Jó erőfelmérő lesz, hogy hol is tartunk. Nem feltartott kezekkel lépünk pályára, végig éles meccset akarunk játszani, nem úgy, mint tavaly, amikor a szünetben még vezettünk, majd a második félidőben megfordította a meccset a Haladás (2–0-ról 2–4 lett a végeredmény – a szerk.). Bízom benne, hogy felnövünk a feladathoz! Minden szempontból fontos mérkőzés lesz, megnézhetem, mennyit fejlődtek a játékosok és hogyan muzsikálunk csapatszinten.

Az A'Studió Futsal ebben az idényben játszott már topcsapattal és 3–3-as eredményt ért el Veszprémben. Kérdés, lehet-e erőt meríteni a szeptember elején bemutatott bravúrból.

– Ott összejött a pontszerzés, hatalmas bravúr lenne, ha a bajnok ellen is sikerülne. Más a két csapat: a Haladásban több az egyéni jó képességű játékos, míg a Veszprém csapatként funkciónál nagyon jól. Nekünk is az lehet az esélyünk, ha csapatként odatesszük magunkat. Kovács Robi sajnos nem játszhat eltiltás miatt, a többiek egészségesek és hadra foghatóak – tette hozzá Lovas Norbert.

A találkozót a Zrínyi Ilona Gimnázium tiszavasvári úti sportcsarnokában rendezik 18 órától.

Pikáns mérkőzéssel folytatja a sorozatot a Nyírbátori SC, hiszen Elek Gergő volt csapat ellen vezényli együttesét.

– Nyolc évig dolgoztam a DEAC-nál, több játékos is van, aki hosszú ideje óta ott játszik, így számomra is más lesz ez a mérkőzés, mint a többi – vezette fel a találkozót Elek Gergő, a Nyírbátor vezetőedzője. – Új edzőjük kevés taktikai elemmel dolgozik, inkább a játékosok egyéni képességei kerülnek előtérbe. Erre kell megfelelően figyelni és akkor sikeresek lehetünk – tette még hozzá.

A Nyírbátor hétfőn a Veszprém vendégeként szenvedett vereséget (6–1), a tréner szerint nem a vereség ténye okozza a legnagyobb gondot a folytatásra nézve.

– A vereséget feldolgoztuk, sokkal nagyobb probléma, hogy az ott pályára lépők közül négy meghatározó játékosom is kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódik. Tisztában vannak vele azonban, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés számunkra, így a zöme vállalja majd a játékot. Szeretnénk folytatni hazai jó sorozatunkat és ezzel továbbra is élbolyban maradni – zárta Elek Gergő.