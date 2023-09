Albók József

Salakmotor. Erre aligha gondoltak volna még tavaly is a salakmotorozás kedvelői. Akkor még minden sínen volt sorra rendezte a rangosabbnál rangosabb versenyeket a vaspapucsos világ hazai ékszerdobozában, a Nagyhalászi Speedway Ringen. Sőt! Tavaly júliusban a sportág kedvelőinek örömére arról adtunk hírt, hogy az öt és fél órás próbaüzem során minden rendben volt, így minden készen állt ahhoz, hogy októberben a bajnoki fordulón felavassák a villanyvilágítást.

Aztán változott a helyzet, idén már csak két nagy nemzetközi versenyt láthattunk. Az egyéni és páros Európa-bajnoki elődöntök a megszokott magas színvonalú küzdelmeket hozták igen nagy érdeklődés mellett. Szombaton pedig jön az ovál utolsó fellépése. nem is akármilyen, hanem villanyfényes. Albók József pályatulajdonos méltóan búcsúztatja az évet és a pályát.

-Megszokott, hogy a szezonok végén tarunk egy nyílt napot, amely a motorosok és a szurkolók számár is ingyenes, Ezeken a nyílt edzéseken a megfelelő előírások betartásával bárki motorra ülhet persze megfelelő szerelésben és homológ motorral. Ez a szombat különleges lesz, mert soknak nem motoroztak még villanyfényben, most ez is megadatik számukra. Mindenkit nagy szeretettel várunk - tudatta Albók József.

Szombaton tehát utoljára került reflektorfénybe a nagyhalászi ovál, ezúttal szó szerint.