A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban öt mérkőzést rendeztek szombaton.

Nyír-Wetland vármegyei I. osztály

Mándok–Ibrány 2–1 (2–1)

Mándok, v.: Hegedűs.

Mándok: Lőrincz – Baksa, Köblös, Bokor (Koszta), Gyüre (Juhász), Baglyos (Csercsa), Jene (Cservenyák), Molnár, Matyi, Jánvári, Budaházi. Edző: Kocsis János.

Ibrány: Tóth – Bégányi, Bökönyi, Molnár, Kállai, Kiss, Bertók (Barzó), Dobos, Csatári, Ács (Bészély), Szabó, Nagy. Játékos-edző: Kiss Péter.

Gól: Bökönyi (öngól), Matyi, illetve Kállai.

Kocsis János: – Igazi csapatként küzdöttünk ezen a meccsen és ha nehezen is, de megérdemelten szereztünk három pontot.

Kiss Péter: – Büszkék vagyunk a csapatra, óriásit küzdöttünk a bajnokság egyik meghatározó csapata ellen. El kell hinnünk, hogy jobb csapat vagyunk, mint amit a tabella mutat és akkor eredményesek lehetünk. Úgy gondoljuk, hogy rászolgáltunk volna az egy pontra. Dolgozunk tovább, köszönjük a mándoki csapat vendéglátását.

Mátészalka–Csenger 5–0 (4–0)

Mátészalka, v.: Kosztyu.

Mátészalka: Szilágyi – Bodó, Lyáh (Gergely), Fenyőfalvi, Huszti, Csáki, Magyari (Fejes), Bodó, Papp (Szántó), Hudák, Toldi (Tangel). Edző: Kiss Tamás.

Csenger: Sass – Osváth, Mészáros (Péter), Antal, Nagy, Csorvási, Jónás, Peterman, Osztolykán (Szedlacsek), Bence (Gaál), Barcsay (Barna). Edző: Juhász Ferenc.

Gól: Lyáh, Papp, Hudák, Toldi, Tangel.

Kiss Tamás: – A mérkőzés első félidejében az érdemi részt lezártuk, a második félidővel kapcsolatban viszont van egy kicsi hiányérzetem, hiszen volt olyan periódus, amikor rossz felfogásban játszottunk és emellett rengeteg lehetőséget elpuskáztunk.

Juhász Ferenc: – Rászolgáltunk erre az eredményre, az egész heti edzésmunkánkat tükrözi, még jó, hogy nem szaladtunk jobban bele a késbe. Gratulálok a Mátészalkának, további sok sikert nekik!

Nyírbátor–Nyírmeggyes 4–2 (2–2)

Nyírbátor, v.: Takács.

Nyírbátor: Jóbi – Tóth, Szücs, Szabó, Danó (Terdik), Bakó (Pálvölgyi), Tóth, Varga, Kun, Török (Bakosi), Orosz. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Nyírmeggyes: Zán – Nagy, Török G., Ács, Csatári (Gönczör), Batizi Pócsi (Tőkés), Sitku, Máté (Preg), Szabó, Török M. (Farkas), Szondi (Drabik). Edző: Kovács László. Gól: Tóth 2, Orosz, Terdik, illetve Török, Ács.

Erdei Zoltán: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk. A vezetésünk után két védelmi hibából kaptuk a gólokat, de a csapat átérezte a mérkőzés fontosságát és utána az egész meccsen dominálva itthon tudtuk tartani a három pontot.

Kovács László: – Fordulatos mérkőzésen ismét vereséget szenvedtünk, további sok sikert a Bátornak!

Nagyecsed–Nyírbéltek 4–0 (3–0)

Nyírcsaholy, v.: Major.

Nagyecsed: Szabolcsi (Sarkadi Zs.)– Sarkadi G. (Jónás), Zámbó, Marinas, Ladányi (Jóni), Pócsi, Kóka, Nagy, Erdős, Szabó (Nyíregyházi), Somlyai. Edző: Harbula Balázs.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Tóth, Ramos, Boldizsár E. (Kevert), Sőre, Vass, Lisboa (Sebők), Varga, Mányi (Boldizsár G.), Sidibe. Edző: Csillag László. Gól: Szabó 2, Nagy, Marinas (11-esből).

Harbula Balázs: – Az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést, a másodikat is sikerült megnyerni, így elégedettek lehetünk a mai teljesítménnyel. Győzelmünket Fodor András elnök úr, Tengyel Zoltán és Somlyai Gábor születésnapjára ajánljuk!

Csillag László: – Jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos a meccs elején történt egy váratlan sérülés, ezzel a hiányzók mellett még egy játékost elvesztettünk. Ennek tudatában váltani kellett és a szerkezet egy kicsit megbomlott, a hazaiak fölénk kerekedtek és teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Kemecse–Kállósemjén 0–1 (0–1)

Kemecse, v.: Vitkai.

Kemecse: Baráth – Sándor (Szaffián), Gönczör, Majoros, Ádám (Csáki), Hadházi, Hokk Á. (Szűcs), Balogh, Sógor, Hokk B. (Törő), Phrakonkham (Varga). Edző: Sánta Tibor.

Kállósemjén: Ovszijenko – Hamza (Gyulai), Szabó I. (Pallai), Danó (Tóth), Fodor, Lakatos L. (Vass), Pekk, Lakatos B., Szabó S. (Bodnár), Kornyutyak, Hegedüs. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Gól: Hamza.

Sánta Tibor: – Ilyen magas szintű játékot ebben az osztályban talán csak az én csapatom tud kivinni a pályára, ezért óriási gratuláció jár nekik, viszont ennyi helyzetet is csak mi tudunk kihagyni. Gratulálok a Kállósemjénnek, egyetlen helyzetét gólra váltotta, sok sikert kívánok nekik a továbbiakban!

Vologyimir Ovszijenko: – Amiért jöttünk, teljesítettük, megyünk tovább. További sok sikert a Kemecsének!