Mint arról korábban beszámoltunk a Nyíregyházi TK NB I.-es felnőtt csapata az előző szezont a hetedik helyen fejezte be, míg az ifjúsági alakulatuk bajnoki címet nyert szintén ebben az osztályban. A fiatalok egyéniben sem maradtak el a remek csapatteljesítménytől, a világbajnoki ötödik helyezett ifj. Szojka Miklós egyéni országos bajnoki címet szerzett U14-es kategóriában, míg az U18-asok között Molnár Dávid ezüstérmet nyert. A nyári pihenőt követően szombaton már bajnoki pontokért álltak dobóállásba a játékosok. Az ezt megelőző felkészülésről kérdeztük Cseszlai Sándor, a klub elnökét.

– Augusztus elején kezdtük meg felkészülésünk a szezonra, sajnos ismét csökkent a létszámunk, Kastura Zsolt a város NB II.-es csapatában folytatja pályafutását, így nyolcan maradtunk. Az edzések mellett két felkészülési tornán mérhettük le, hogy hol tartunk. Részt vettünk a debreceni Hajdú Kupán, valamint az egri Vilati Kupán. Előbbin elhódítottuk a kupát, valamint egyéniben Molnár Dávid, figyelemre méltó, 590 fás teljesítménnyel nyerte meg az egyéni versenyt – mondta Cseszlai Sándor.

A klubelnök az is elmondta, hogy a létszámuk miatt, Molnár Dávidra és Végvári Krisztiánra nemcsak az ifjúsági csapatban, hanem a felnőtt mérkőzéseken is számítanak majd. A versenykiírás miatt a tizennégy éves ifj. Szojka Miklós pedig a felnőtt csapatban fog játszani. Ami a célokat, elvárásokat illeti, a Cseszlai Sándor a felnőtt csapatot a középmezőnybe várja, míg az ifiktől ismét bajnoki címet vár.

A csapat az első bajnoki találkozóján az előző szezonban ezüstérmet szerző BKV Előrét fogadta, az ifik a papírformának megfelelően magabiztos győzelmet arattak. A felnőttek mérkőzésén az első sorban Molnár Dávid szerzett csapatpontot, mellette Hacker Dezsőnek csakegy szettgyőzelemre futotta. A középső sorban Szilágyi Sándor mindössze egyetlen fával kapott ki ellenfelétől, mellette ifj. Szojka Miklós ugyan két szettet is nyert, de csapatpont nélkül maradt. A záró sorban a nap legjobb hazai teljesítményét nyújtva Fehér Béla szerzett még egy csapatpontot, de ez már kevés volt az üdvösséghez.

A Nyíregyházi TK szombaton a Salgóbátony vendégeként folytatja a sorozatot.