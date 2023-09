A várt nagy és szoros csatát hozta a Kisvárda Master Good SE-MTK mérkőzés, amelyen sokáig a vendégeknek állt a zászló, a hajrában aztán a frissebben mozgó hazaiak előbb egyenlítettek, majd a maguk javára fordították a találkozót (28-25).

– Az alapkérdése az volt, hogy a védekezésünket milyen szinten tudjuk hozni a mérkőzésen, valamint az, hogy ebből mennyi könnyű gólt tudunk szerezni. Az első félidő közepén ugyan volt egy rövid periódus, amikor hátul meginogtunk, ekkor alakította ki az MTK a négygólos előnyét, de összességében jól működött az elképzelésünk – kezdte a találkozó értékelést Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője. – Támadójátékunkban megcsinálták a lányok azokat, amiket kértem tőlük. Törekedtünk arra, hogy akcióinkat ne középen, a két magas hármas védő ellen erőltessük, hanem a kettes védőkön fejezzük be, illetve próbáltuk kibontani a szélekre a játékot. Valamint a beállónk a hármas védők külső oldalán próbáltak egy az egy elleni szituációkat megnyerni, amellyel után nagyobb terület nyílt átlövőink előtt.

A találkozón amellett, hogy a csapat remekül teljesített, kiemelkedő egyéni produkciókat is láthattunk, Karnik Szabina végig stabilan, magas szinten kézilabdázott, hat akció góljával és öt büntetőjével oroszlánrészt vállat a sikerből.

– Juhász Gréta ugyan nem jól kezdte a mérkőzést, de a második félidőben jól szállt vissza a hajrában, négy gólt dobott és jól hozta helyzetbe a beállót. Kovalcsik Bianka visszacserélésével stabilabbá vált védekezésünk, Szabó Ninával szemben több támadó szabálytalanságot is kiharcolt és az egy az egy elleni szituációkat is megnyerte ellene. Nagy támasza volt a csapatnak Mátéfi Dalma, aki tizennégy védést bemutatva egész mérkőzésen stabil teljesítményt nyújtott. Remekül élt a lehetőséggel Siska Pálma is, aki hátul jól olvasta az MTK támadásait, elöl pedig Szabó Kitti mellett többször is eredményes volt test melletti lövéseivel.

A 38. percben négygólos hátrányban volt a csapat, ekkor időt kért Józsa Krisztián, amely után hengerelt csapata.

– Tudtuk, hogy fizikálisan nagyon jó állapotban vagyunk és ha az utolsó tíz percre egy-két gólos hátránnyal érkezünk, akkor tudunk még ritmust váltani, amellyel visszafordítjuk a mérkőzést. Ezért volt fontos, hogy addig visszazárkózzunk.

A Kisvárdának sikerült visszazárkóznia, majd a következő közel tíz perces szakaszt 7-1-re megnyerve el is döntötte a két pont sorsát.

A folytatásban szombaton a Vác vendége lesz Józsa Krisztián csapata.

A forduló további eredményei: Győr–Békéscsaba 37–23 (16–13), Fehérvár–Debrecen 23–31 (11–18), Ferencváros 44–21 (25–8), Budaörs–Mosonmagyaróvár 29–36 (14–19), Kozármisleny–Vác 23–26 (14–14)