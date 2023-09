Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE múlt szombaton hazai pályán megkezdte bajnoki szereplését. Arról már írtunk, hogy az előző szezonban a bajnoki nyitányon házigazdaként szintén a fővárosi kék-fehér csapat volt a rétköziek ellenfele. Arról is, hogy ezúttal is a Kisvárda nyert, most nem négy, „csak” három gól volt a különbség a javukra. Van azonban még egy hasonlóság a két találkozó között, tavaly Akijama Nacumi szerzett tizenegy gólt, ezúttal a csapatkapitány, Karnik Szabina volt ennyiszer eredményes.

Míg a japán légiós hét büntető mellett négy akció gólt dobott, addig a Szacsa (a játékos beceneve – a szerk.) hat mezőny találata mellett hibátlanul büntetőzött, mind az öt lehetőségét gólra váltotta, a Magyar kézilabda Szövetség hivatalos statisztikája szerint mindezt tette tizenhárom kísérletből. Ezzel a teljesítményével bekerült az m4 csatorna Kézilabda Magazin hét csapatába.

– Nem is emlékszem, hogy mikor sikerült legutóbb ennyi gólt szereznem, mikor voltam ennyire biztos kezű, talán pár éve még az MTK színeiben. A meccs napján már úgy ébredtem, azt mantráztam magamnak, hogy megyek, mint a gőzmozdony és mindent meg fogok tenni, hogy győzelemmel kezdjük a szezont – mondta Karnik Szabina.

Ahogy Józsa Krisztián vezetőedző mondta, ha Karnik Szabinát, Siska Pálmát és Akijama Nacumit kivenné a keretből, akkor bizony ez egy ifjúsági csapat lenne, éppen ezért nagyobb felelőssége, nemcsak a szakmai stábnak, hanem a csapatkapitánynak is, hiszen a fiatalok felnőtt csapatba integrálása nem egyszerű feladat.

– Fokozottan odafigyelek a fiatalokra, de nem csak edzéseken és a meccseken bátorítom őket, hanem a mindennapi életben is próbálom egyengetni az útjukat. Ebben nagy segítségemre van Siska Pálma, közösen próbáljuk átadni tapasztalatainkat, biztatjuk őket, hogy tanuljanak, kezdjenek magukkal valamit, a szabadidejüket értelmesen használják ki, mert egyszer a kézilabdának is vége lesz – fogalmazott a csapatkapitány. – Szerencsére nyitott kaput döngetünk, fogékonyak az újra, nagyon befogadóak, úgy vesszük észre, hogy jól esik nekik ez a fajta támogatás. Arra trenírozzuk őket, hogy amit edzésen százszor meg tudnak csinálni, azt élesben is vállalják el bátran. Ha nem sikerül, ne lógassák az orrukat, a meccs megy tovább, majd sikerül legközelebb. Persze egy meccs teljesen más pszichésen és mentálisan, akkor minden apró mozzanatnak sokkal nagyobb jelentősége van, de ha nem vállalják fel a felelősséget, akkor soha nem lesz belőlük jó játékos. Folyamatosan egymást erősítjük, támogatjuk, ez bizony nekem, mint rutinos játékosnak is jól esik, a fiatalokra ez hatványozottan igaz. Szerencsére ezzel nem volt gond az első mérkőzésen, mert mindenki hozzátette a magáét és ebből épült fel ez a szép győzelem – zárta Karnik Szabina.