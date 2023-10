Mint az ismert, a NAC Nyíregyháza az Ajkával azonos pontszámmal a negyedik helyen fejezte be a női élvonalbeli küzdelmek alsóházi rájátszást. Ezért a mögöttük végzett Békéssel, Péccsel és Szegeddel egyetemben az NB I. első két helyezettjével játszottak az Extraligába maradást jelentő két helyért augusztus végén. A helybetöltő Extraligás osztályozót sikeresen abszolválták Laskai Íriszék, így ebben a szezonban is a legmagasabb osztályban indulhat Dorogi János csapata.

Az aktuális kiírásban az ismét tizenkét fősre csökkentett mezőny januárig az alap­szakaszban küzd meg egymással. Ezután az elért eredmények alapján kettéválik a mezőny, az első hat a ­felsőházban, míg a mezőny másik fele az alsóházban folytatja a küzdelmeket, az alapszakaszban elért egymás elleni mérkőzések eredményeit pedig magukkal viszik a felek.

A mieink a bajnokság első fordulójában Hajdúhadházán állnak először asztalhoz a tömbösített hétvégén.

– Nagyon megerősödött a bajnokság, rajtunk kívül, csak a Pécsnek és az Ajkának nincsen külföldi játékosa. A légiósok mellett korábbi válogatott játékosok is haza igazoltak, szóval nem lesz egyszerű a bennmaradás kiharcolása – mondta Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

További változás az előzőekhez képest, hogy a találkozók négy nyert mérkőzésig tartanak.

– Rossz döntésnek tartom, hiszen eddig hat nyert találkozóig tartottak a meccsek, így több lehetőség jutott az utánpótlás korú játékosoknak is. Ez lebonyolítás pedig nem szolgálja a fejlődésüket, mintha csak az lenne a cél, hogy minél hamarabb fejezzünk be egy találkozót – fogalmazta meg sarkos véleményét a szakember.

Vármegyeszékhelyünk együttese szombaton délelőtt a Győr ellen kezdi meg a bajnoki küzdelmeket, majd délután a Kiskunmajsa ellen folytatja, másnap pedig az Ajka ellen zárja a hétvégét.

– A nyitómeccsen egyértelműen ellenfelünk az esélyes, Szvitacs Alexa mellett már náluk játszik a magyar válogatott Bálint Bernadett, így már nem egy emberesek. Ha esetleg tudnánk hozni a párost és az ifi játékosuk elleni meccset, akkor közel lehetünk a meglepetéshez, ehhez azonban mindennek össze kellene jönnie. A szerb válogatottakkal megerősített Kiskunmajsa ellen több esélyünk lehet, mint a Győr ellen. Az Ajka ellen szerezhetjük meg azonban a bajnokság első győzelmét – latolgatta az esélyeket Dorogi János.