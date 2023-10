Az AQUA SE Nyíregyháza gyermek csapata két mérkőzést játszott szombaton a vízilabda Észak-keleti Területi Gyermek I. bajnokság nyitányán, Miskolcon a Kemény Dénes Sportuszodában. Az első fordulóban a Debrecen és Kazincbarcika volt az ellenfele a nyíregyháziaknak.

– Ebben a korosztályban (2009-2010) szerencsére sok gyerekkel rendelkezünk, így ez a bajnokság remek lehetőség arra, hogy játéklehetőséget kapjanak azok, akik nem férnek be az országos csapatba, egy kis átfedés persze van. A két mérkőzés megmutatta az erőviszonyokat. A Debrecen gyakorlatilag kapus nélkül is játszhatott volna, hiszen képtelenek voltunk gólt szerezni, ez még büntetőből sem sikerült. A támadásainkba nem volt átütő erő, bátortalanul, hitehagyottan játszottunk, és ez ebben a sportban KO-val ér fel. Minden szempontból jobb volt az ellenfél, akiknél 8 játékos kezdte nálam a vízilabdát még 2018-19-ben Debrecenben, ez meglehetősen régen volt ahhoz képest, hogy a mieink döntő többsége egy-két éve vízilabdázik. Gratulálok a Debrecennek és a volt játékosaimnak, szépen fejlődnek! Második mérkőzésünkön a kazincbarcikaiak is megnehezítették a dolgunkat, de ez nem volt elég nekik a győzelemhez, így 3 ponttal gyarapodva térhettünk haza. Mindenki játszott eleget, de látható, hogy óriási különbségek vannak a csapatok, játékosok erőnléte, felkészültsége között, de ebben a bajnokságban a kétkapus gyakorlásnak van nagy szerepe – mondta Éder Zsolt, az AQUA SE utánpótlás edzője.

Eredmények:

AQUA SE Nyíregyháza–Cívis Póló VSE 0–19 (0-5, 0-4, 0-3, 0-7)

AQUA SE Nyíregyháza–Kazincbarcikai Sport Központ Delfin VK 8–6 (2-1, 1-2, 2-1, 3-2)

Góllövő: Jávor E. 3, Dávida K., Rácz B., Udvarhelyi M., Szupkay-Papp Sz., Radóczi S.