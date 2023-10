A Kisvárda Master Good II. megnyerte a Cigánd elleni szomszédvári rangadót az NB III. Észak-keleti csoportjának tizedik fordulójában, ezzel megfosztva veretlenségétől a borsodi csapatot. Gerliczki Máté tanítványai ráadásul ezzel már kilenc játékkör óta veretlenek, ettől hosszabb sorozatot pedig csak az éllovas Putnok tud felmutatni.

A kemény munka kifizetődik

– Bravúros és nagyon fontos győzelmet arattunk – nyilatkozta a lefújást követően a rétközi egylet trénere. – Ezt teljes mértékben megérdemeltük, már csak azért is, mivel folyamatosan, hétről hétre nagyon jó munkát végeznek a játékosok. Ennek pedig csak a hétvégi mérkőzéseken tudják learatni a gyümölcsét. Most is ez történt!

A Kisvárda II. ezzel pontszámban beérte a Cigándot, ám rosszabb gólkülönbsége miatt maradt a harmadik.

Mindeközben vármegyénk másik alakulata, a Sényő FC Selyem-Ber a DVTK centerpályáján játszhatott, ahol a Diósgyőr tartalékcsapata várt rá. A nyírségi alakulat hiába védekezett ezúttal is stabilan két beívelés megpecsételte a sorsát, minek okán nem sikerült egyetlen pontot sem elcsennie az ellenfelétől.

– Gyakorlatilag a sokadik mérkőzésünket hozzuk le úgy, hogy az ellenfelünknek nem adunk lövési lehetőséget, ellenben a hosszúra beívelt labdákat meg nem tudjuk megoldani – mondta keserűen a meccs után Fiumei Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapat munkáját.

A vereség következtében a szabolcsi alakulat az osztályozós, tizenharmadik pozícióba csúszott vissza, ráadásul a következő fordulóban sem lesz könnyű dolga a csapatnak, hiszen az éllovas Putnokhoz látogatnak, míg a Kisvárda II. az Eger otthonában lép pályára.