A hétvégén Békéscsaba adott otthont a 35. Bándy Andor emlékversenynek, amely egyben a Magyar Nemzetközi Veterán Bajnokság is volt. Vármegyénket egyedül Márföldi István képviselte, nem is akárhogyan, a 156 főt számláló nívós mezőnyben három számban is asztalhoz állt. Vegyes párosban az egyéni veterán világ-, és Európa-bajnok Zacher Gizellával a dobogó harmadik fokára állhattak, férfi párosban pedig a szlovák Dudasik Jannal második helyen végeztek. Egyéniben hibátlan csoportkör után, a főtáblán a harmadik körben az egyéni veterán világbajnok Frank Béla állta az útját, így bronzéremmel zárta a küzdelmeket. Márföldi István az eredményei alapján a korosztályos ranglistán (65-69) az előkelő negyedik helyet foglalja el.