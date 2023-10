Az AQUA SE Nyíregyháza országos bajnokságban szereplő csapatai hazai környezetben fogadták a budapesti Angyalföldi Sportiskola DSE csapatait.

A gyermek összecsapás egy jó iramú, helyzetekben bővelkedő mérkőzés volt, azonban az ASI csapata érvényesítette a papírformát és győzelmet aratott a hazaiakkal szemben.

– Az előzetes várakozásnak megfelelően az eddig veretlen vendégek magabiztosan játszottak, és megsüvegelendő lövőszázalékukkal, kiváló kapusteljesítményükkel nyerték meg a meccset, amihez természetesen gratulálok. De ebben a meccsben több volt! A mérkőzést követően azt kell mondanom, hogy jó volt az ellenfél de megszorítható, sőt verhető lett volna. Mindössze 5 gólt lőttünk 23 akciólövésünkből, az ellenfélnél 8/13 ez a mutató. A center-, szabaddobás-, és emberelőnyös helyzetek kihasználási aránya 2/5 nálunk, míg az ASI-nál 7/12. Ez a különbség gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést, még ilyen arányban is! Még dolgoznunk kell azon, hogy kellő önbizalommal lőjünk, és megfelelő döntéseket hozzunk a támadásaink befejezésekor. Örömteli viszont, hogy a kemény edzésmunka látszik a csapaton, és erőnlétben már felvesszük a versenyt a vetélytársakkal. Az első és utolsó negyedhez gratulálok a csapatomnak, a többit helyre fogjuk tenni – mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője.

Az AQUA SE serdülő csapata, a nagyszerű védekezésnek és Haraszti Vendel (94%) védési mutatójának köszönhetően magabiztos 13-3-as hazai győzelmet aratott a vendégekkel szemben. Az ifi mérkőzésen papírforma eredmény született, így a budapesti csapat örülhetett.

– Nagyon jól játszottunk a serdülő mérkőzésen. A srácok már a mérkőzés elejétől fogva úgy álltak bele a meccsbe, hogy esélyt sem adtak az ellenfelünknek. Vendel nagyszerűen védett. A védekezésünk jól működött és támadásban is voltak jó és szép megoldások. Ezen a mérkőzésen 100%-osan csapatként funkcionáltunk. Gratulálok a srácoknak. Az ifi mérkőzés első negyedében több hibát is vétettünk. Nem mindegy az, hogy 3-4-el megyünk az első negyed után pihenőre, vagy 1-6-al. Az akaratunk tartásunk megvolt hiszen a 2. és a 3. negyedünk szorosabbra sikerült. Az ifiknél most következnek majd azok az ellenfelek akik ellen győzelmekért tudunk harcolni. Dolgozunk tovább – mondta Hatvani Péter a serdülő és ifjúsági csapat edzője.

Eredmények

Gyermek

AQUA SE Nyíregyháza – ASI DSE 7-16 (1-3, 0-5, 1-4, 5-4)

Góllövő: Tilki D. 3, Maczkó M., Himics P., Simon D., Jávor E.

Serdülő

AQUA SE Nyíregyháza – ASI DSE 13-3 (3-0, 2-1, 4-0, 4-2)

Góllövő: Tolnai D. 5, Székely Á. 2, Dorogi L, Virág Be., Tilistyák B., Mandzák M., Himics P., Varga S.

Ifjúsági

AQUA SE Nyíregyháza – ASI DSE 7-16 (1-6, 2-4, 4-8, 1-6)

Góllövő: Éder-Pavolek D. 2, Székely Á. 2, Pelle L. 2, Radóczi B. 2