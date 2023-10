Továbbra is remek formát mutat a Kisvárda Master Good II., amely immáron tizenegy mérkőzés óta veretlen, utoljára a július 30-i nyitányon, a Hatvan ellenében maradt alul Gerliczki Máté csapata. Az azóta eltelt időszakban hét győzelem és négy döntetlen került fel a statisztikai lapra, amivel a tabella előkelő harmadik helyéről várja az egylet a folytatást. A soron következő ellenfél az a Tiszaújváros lesz, amely szintén nem kezdte rosszul a pontvadászatot, hetedikként készül a hazai összecsapására.

Nehéz szituációban vannak

– A csapatnak sok titka van, nem csak egy – kezdte felvezetését Gerliczki Máté. – Folyamatosan ki szoktam emelni, hogy a nyári szünetben számos játékos távozott, de sokan is érkeztek, ami persze érthető egy második számú csapatnál, mondhatjuk úgy is, hogy fiatalok lépnek az idősebbek helyére. Már az ausztriai edzőtáborban olyan újításokat vezettünk be, amik folyamatosan biztosítják a fejlődést. Az sem mellékes, hogy nagyon jó az öltözői hangulat és hogy a játékosok és a stáb között is működik a kémia. Persze ehhez kellenek a győzelmek és az, hogy folyamatosan jó eredményeket érjünk el. Sajnos azonban minden bajnoki idényben van egy olyan periódus, amikor negatívan alakulnak a dolgok, nálunk ez most jött el, mivel meghatározó játékosaink sérültek, illetve betegek, ráadásul Králik Pétert eltiltás miatt kell nélkülöznünk. Nagyon nehéz szituációban vagyunk, de valamit kitalálunk a Tiszaújváros ellen, hogy ezúttal is sikeresek lehessünk.

Nem szerepel ennyire jól a Sényő, a nyírségi gárda a tizenharmadik, osztályozós helyről igyekszik előrébb lépni, ami nem lesz egyszerű, mivel a mondhatni mindenkire veszélyes Eger otthonába látogat.

– Nyilván ugyanúgy készülünk, mint eddig. Szeretnék jó eredményt elérni az Eger otthonában, ennek megfelelően hangoltunk a héten – mondta el megkeresésünkre Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját. – Az edzések jó ütemben teltek, habár betegségek és sérülések hátráltatnak bennünket. A keretünk egyértelműen erősebb annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyünk mutat, ellenben sűrű a rangsor, így két győzelemmel már nagyot lehet előrelépni. Az, hogy eddig miért nem jött még ki a lépés számunkra az egy nagyon jó kérdés, hiszen az eddig mutatottól jóval erősebb csapat vagyunk. Bízunk benne, hogy most már megfordul a szerencsénk.

Labdarúgás: NB III., Észak-keleti csoport, 13. forduló

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II., Tiszaújváros, Sportcentrum, v.: Németh (Jakab, Kulcsár).

Eger SE–Sényő FC Selyem-Ber, Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, v.: Dévényi (Kovács, Végh), 13.

További mérkőzések: DVSC II.–DEAC, 11., Cigánd–Tiszafüred, Putnok–DVTK II., Salgótarján–Újpest II., Karcag–REAC, Gyöngyös–Hatvan, 13.