A Karcag ellen javítana a Kisvárda II. a labdarúgó NB III. Észak-keleti csoportjának tizennegyedik fordulójában, miután az előző játékkörben elszenvedte idei második fiaskóját. A rétközi egylet szakmai stábja abban a reményben készítette fel az övéit, hogy ez a vereség csupán egy kisiklás legyen, melyet követően egy újabb győzelmi szériát lehet építeni. Veszélyes ellenfél érkezik, hiszen a Karcag a játékoskerete alapján sokkal többre hívatott, mint amit eddig a tabellán elfoglalt helye mutat. A mérkőzést a megszokottakkal ellentétben ezúttal szombaton játsszák.

Ismét győzni szeretnének

– A futball velejárója, hogy becsúszik olykor egy-egy vereség, ha jó csapatod van, akkor ritkábban, ha gyengébb, akkor gyakrabban, na olyankor kell kezelni a helyzetet, nálunk azonban erről még nincs szó – utalt vissza még a tiszaújvárosi mérkőzésre (1–2) Gerliczki Máté, a Kisvárda Master Good II. edzője. – Meg kell nyerni a következő meccset, és akkor nem beszélhetünk arról, hogy gond lenne. A Karcag azon csapatok közé tartozik, amely ehhez az osztályhoz mérten nagyon stabil háttérrel rendelkezik, komolyabb tervekkel indították a szezon, mint ahogy most állnak. Ezek után nem véletlen, hogy menetközben edzőváltáson is átestek, azóta stabilizálták a játékukat és a pozíciójukat is, úgyhogy velük is számolni kell majd a végelszámolásnál. Ami minket illet, az utóbbi időben nagyon fiatal csapattal szerepeltünk, és ehhez igazítjuk az elvárásainkat is. Néha hiányzik a minőség, főleg az előrejátékból, de a győzelem reményében lépünk pályára, miközben mindannyiónkat elégedetté tesz a tudat, hogy fejlődnek a fiataljaink, ki ugrásszerűen, ki kicsit lassabban.

Bízva a hazai pálya előnyében

Mindeközben a Sényő a dobogóért küzdő DVSC II.-őt fogadja, azt a csapatot, amely az előző három fordulóban mindössze a Kisvárda II. ellen veszített pontot, miközben nyolc gólt rúgott, s csak egyet kapott.

– Egy nagyon jó formában lévő csapat érkezik hozzánk – vezette fel a vasárnapi összecsapást Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a munkát. – Volt szerencsénk a nyáron edzőmeccset vívni velük, s már akkor látszott, hogy kiváló keretet építenek. Ha nem is játszottunk a múlt héten látványosan, de a kilencven perc során végig stabilak és fegyelmezettek voltunk. Ezt a mentalitás kell kivinnünk ezúttal is a pályára és akkor lehet esélyünk egy jó eredmény elérésére a Debrecen ellenében is. Plusz erőt adhat, hogy hosszú idő után szerepelhetünk ismét hazai pályán.

Labdarúgás: NB III., 14. forduló

Kisvárda Master Good II.–Karcag, Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Szilágyi (Flinta, Szabó), szombat, 13.

Sényő FC Selyem-Ber–DVSC II., Sényő, Sporttelep, v.: Molnár (Gergely, Juhász), vasárnap 13.

További mérkőzések: DVTK II.–Cigánd, DEAC–Tiszaújváros, Újpest II.–Hatvan, 11., Putnok–Gyöngyös, Tiszafüred–Eger, REAC–Salgótarjám, 13.