Kedden váratlanul lemondott Mátyus János a Kisvárda Master Good vezetőedzői posztjáról. A klub nem maradt sokáig vezetőedző nélkül, Révész Attila sportigazgató a kialakult helyzetben az alábbi nyilatkozatot tette a pozíció betöltéséről.

„Az idő szűkössége és a helyzet súlyossága miatt házon belüli megoldást választunk a vezetőedzői szerepkör betöltésére – idézi a klub hivatalos honlapja a sportvezetőt. – A klubunknál egy ideje tevékenykedő, az akadémiai fejlesztési területért felelős Feczkó Tamást bízzuk meg a teendőkkel, ő korábban több klubnál vállalt és sikerrel teljesített tűzoltó tevékenységet, igazán testhezálló számára a feladat. Az elmúlt időszakban volt rálátása a csapatunkra, jelen volt a mérkőzéseinken, csaknem teljesen ismeri a teljes klubfilozófiát, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy a szezon végéig őt bízzuk meg a vezetőedzői szerepkör betöltésével, szerdától az edzéseket is ő irányítja. A szakmai munkában a következő öt mérkőzésen magam is segítek neki, és ezennel az egész klub a csapat mögé áll, mindenki, minden képességével azon lesz, hogy együttesünk újra visszataláljon arra az útra, amelyen a korábbi időszakban járt, és a megalkuvást nem tűrő stílusjegyeket viselje magán, miközben a „soha fel nem adom” elv is érvényesüljön.”

Feczkó 2015 márciusában vette át az NB II.-ben jelentős lemaradással utolsó Balmazújváros irányítását, a csapatot megmentette a kieséstől, a következő szezonban ötödik helyig vitte az együttest, majd 2017-ben ezüstérmet és feljutást ünnepelhetett a Hajdú-Bihar vármegyeiekkel. A mester maradt az NB II.-ben és az MTK-val megnyerte a 2017–2018-as másodosztályú bajnokságot. A fővárosiakat 2018 márciusáig irányította, a következő szezont a Diósgyőr kispadján kezdte meg, 2021-től pedig tíz hónapig volt a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

A 46 éves trénerre nem vár könnyű feladat, hiszen a Kisvárda 12 forduló után utolsó helyen áll az NB I.-ben, négy pontos lemaradásban van a még bennmaradó pozícióban tanyázó ZTE mögött. A szabolcsiak a következő nyolc bajnoki mérkőzésüket hazai pályán játsszák, legközelebb vasárnap, a Kecskemét ellen.