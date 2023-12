Az MTK elleni sikert követően ugyancsak hazai pályán fogadja a DVSC csapatát a Kisvárda Master Good. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság soron következő, tizenötödik fordulójában nem vár könnyű feladat a kiesés elől menekülő rétköziekre, hiszen ellenfelük a dobogóért küzd.

Ez a meccs is ugyanolyan fontos

– Nagyon örülünk, hogy sikerült megnyernünk a múlt heti mérkőzést az MTK ellenében, de nem ünnepeltük túl magunkat, mivel a soron következő meccs is ugyanolyan fontos – vezette fel lapunk megkeresésére a találkozót a Kisvárda vezetőedzője, Feczkó Tamás. – A Debrecen rendkívül egységes csapat benyomását kelti, ami nem is csoda, hiszen telis-tele van a kerete jobbnál jobb játékosokkal. Nem könnyű a helyzetünk, hiszen Milos Szpaszics és Jasmin Mesanovic után a csapatkapitányunkat, Bohdan Melniket is elvesztettük. Ráadásul rajtuk kívül is vannak kisebb-nagyobb sérültjeink, habár a bajnokság ezen szakaszában ez már mindennapos. De nem panaszkodunk, mivel ez minden csapatnál így van, azokkal a játékosokkal kell megoldanunk a feladatot, akik a rendelkezésünkre állnak. Nagyon jó érzés volt az MTK elleni sikert követően együtt ünnepelni a szurkolóinkkal, s nem titok, hogy ezt az érzést szeretnénk átélni a szombati meccset követően is.

Az MTK elleni találkozó egyik hőse, Czékus Ádám is bizakodva tekint a Loki elleni összecsapás elé. A múlt héten a pályafutása hetedik NB I.-es mérkőzésén az első élvonalbeli találatát jegyző csatár úgy véli, hogy az a győzelem nagy lökést adhat a folytatásra nézve.

Lendületben kell maradni

– Nagyon sokat jelentett számunkra az MTK elleni diadal – nyilatkozta Czékus Ádám. – Lendületet kaphatunk az évből hátralévő három meccsre, a kiváló Debrecen ellen is három pontra hajtunk, ezek után jó esélyt látok rá, hogy ismét nyerjünk. Azzal, hogy gólt szereztem, még nem nyílik meg automatikusan az út számomra a kezdő tizenegybe, arra számítok, hogy csereként vetnek be megint, persze nem bánnám, ha picivel több játéklehetőség jutna a számomra, mint eddig. Ezért pedig a továbbiakban is megteszek majd mindent.

Labdarúgás: NB I., 15. forduló

Kisvárda Master Good–DVSC, Várkerti Stadion, szombat 19.30

További mérkőzések

Szombat

Kecskemét–MTK 13.00

Fehérvár–Puskás Akadémia 15.30

Vasárnap

Újpest–Paks 12.45

DVTK–ZTE 15.15

Ferencváros–Mezőkövesd 17.45