Féltávhoz érkezett a női Extraliga alapszakasza, a csapatok azonban nem vonultak pihenőre, tovább folytatják a küzdelmeket. A nyolcadik fordulóban szerdán a Békéscsaba látogatott Nyíregyházára. A viharsarkiakat fűtötte a visszavágás, hiszen a Fatum-Nyíregyháza októberben, az első fordulóban nagy meglepetésre vendégként nyerni tudott ellenük. A találkozóra nem várt vereséggel hangolt Tóth Gábor együttese, vasárnap 3:2-es kikaptak a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen a Ludovika Arénában. A hazaiaknál sem teltek eseménytelenül az elmúlt napok, amellett, hogy Magyar Kupa mérkőzésen legyőzték a DVTK-t, hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontottak Tomás Varga vezetőedzővel, így a találkozóra Pampuch Csaba készítette fel az együttest. A szakember számára nem volt ismeretlen a feladat, hiszen az előző szezonban Leonidasz Gaitanakisz távozását követően beugróként győzelemre vezette a csapatot.

Parádésan kezdte a mérkőzést a Nyíregyháza, jól mezőnyöztek Tóth Fruzsináék, összeálltak a sáncok, Nina Kocics pedig ponterősen játszott, a vendégek első pontját az egykor a Fatumot erősítő Pintér Andrea szerezte. Nem sokat habozott a vendégek mestere kétszer is időt kért rövid időn belül, Lászlop Alekszandráék lendülete azonban nem tört meg. A játékrész leghosszabb labdamenetéből Galvao szerzett pontot, magabiztosan vezettek a hazaiak. Lassan kezdett magára találni a Békéscsaba, erejükből azonban a zárkózásra futotta, a játszmát Szabó Lili nyitása zárta le.

A második etapra megérkezetek a mérkőzésbe a vendégek, Sztyepanenko vezérletével uralták a játékot. Ebben segítségére volt a Fatum is, amelynek meggyűlt a baja a nyitásokkal. Ennek ellenére utolérték ellenfelüket, nyílttá téve ezzel a szettet, a végjátékban aztán jobban koncentrál a Békéscsaba és egyenlített.

Szorosan alakult a harmadik felvonás, sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, egyik fél sem tudott nagyobb előnyt kialakítani magának. Egy idő után azonban több pontatlanság csúszott a hazaiak játékába, ez elég is volt ahhoz, hogy a Békéscsaba uralja a játékot. Sztyepanenko ásszal zárta le a játszmát.

A negyedik jjátékrészben jobban kezdett a viharsarki alakulat, Strumilo pontjaival hamar előnyre tettek szert, amelyet rutinosan őriztek is. Szabó Lili pontjaival azonban megkezdtük s felzárkózást, Carabali blokkjával ismét egyenlő volt az állás. Ezzel azonban el is lőtte puskaporát a Fatum, a Békéscsaba lezárta a mérkőzést és ezzel visszavágott az októberi vereségért.

Fatum-Nyíregyháza–Swietelsky-Békéscsaba 1:3 (19, -21, -17, -19)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Horváth, Szarka.

Nyíregyháza: Jeremic 5, Lászlop 2, Kocics 26, Szabó 9, Carabali 11, Galvao 4. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas, Antivero 4, Tolnai. Megbízott vezetőedző: Pampuch Csaba.

Békéscsaba: Stanchulova 2, Pintér 12, Sztyepanenko 28, Strumilo 7, Bodnár 6, Aydinogullari 4. Csere: Molcsányi (libero), Kertész, Kotormán, Becic 11. Vezetőedző: Tóth Gábor.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (23 perc). 3:0, 6:2, 11:3, 18:11, 24:19. 2. játszma (25). 2:3, 7:10, 16:16, 18:21, 21:24. 3. játszma (24). 1:3, 7:7, 9:12, 13:18, 17:24. 4. játszma (23). 1:4, 6:10, 15:15, 18:23.