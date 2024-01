Mint ismert, Kocsis János tíz fordulóval a 2022-2023-as bajnoki évad vége előtt vette át a Mándok irányítását, majd a nyáron jelentősen megerősítve a keretet azzal a céllal vágott neki a klub az aktuális idénynek, hogy ne nagyon kelljen a csapatnak hátrafelé tekintgetnie.

A fokozatosságra törekedtek

– Amikor megérkeztem, akkor a létszámot illetően azért elég karcsú volt a keret, bár a minőséget tekintve az osztálynak megfelelő volt a gárda – tekintett vissza az előző idény végére Kocsis János. – Fontos volt, hogy minél hamarabb stabilizáljuk a védekezésünket és abból gyors kontrákat építsünk. A fokozatosságra törekedtünk, ennek megfelelően kezdtük el a nyáron is a munkát. A bajnokságban eredményesen szerepeltünk, így egyre inkább magabiztosabbá és támadóbbá vált a csapat.

A tabella élén azért nagy a tülekedés, hiszen a negyedik helyezett Kállósemjén mindössze három ponttal van lemaradva a Mándok mögött, így a folytatásban komoly harc várható a bajnoki címért.

– Összességében elégedettek lehetünk, hiszen jól rajtoltunk a bajnokságban – folytatta a tréner. – Négymeccses periódusokra bontottuk a munkatervet, amely egyelőre nagyon jól beválik, hiszen már az első négy mérkőzésen kilenc pontot gyűjtöttünk, amit egy tíz, majd egy tizenkét pontos blokk követett. Mondhatni, hogy minden úgy alakult, ahogyan azt elterveztük, leszámítva az utolsó három fordulót, sajnos ott kétszer is kikaptunk. Ellenben a tizenötödik játékkörben már újra azt az arcunkat mutattuk, amire a folytatásban is lehet majd építeni. Pozitív megközelítésből valamennyi hazai meccsünket kiemelném, hiszen egyetlen kivétellel domináltunk, meggyőző játékot mutattunk. A Tarpa és a Mátészalka elleni győzelmek pedig szakmailag is sokat jelentettek, mivel úgy vélem, hogy ez a két gárda komolyan bele fog majd szólni a feljutás kérdésébe.

A bajnokság még nem lefutott

Kocsis János tisztában van azzal, hogy a bajnokság még koránt sem lefutott, hiszen az említett két riválison kívül is vannak még olyan csapatok, akik tavasszal meglepetést okozhatnak.

– Azt hiszem, hogy nem lövök nagyon mellé, ha azt mondom, hogy van még három-négy olyan csapat, amelynek reális esélye lehet arra, hogy beleszóljon a bajnoki címért folyó harcba – zárta gondolatait a mester. – A bajnokság kezdete előtt kevesen gondolták azt, hogy nekünk is lehet erre esélyünk, de érthető módon most már szeretnénk kihozni ebből a lehető legtöbbet. Hogy ez végül mire lehet elég azt majd meglátjuk, de nagyon bízom benne, hogy az utolsó fordulóig harcban lehetünk majd a bajnoki címért.

Mándokon nem terveznek komoly változtatásokat a téli szünetben, maximum egy-két olyan futballista érkezhet, aki a játéktudását illetően is erősítés lehet a keret számára. A csapat felkészülése január 15-én rajtol, míg a tavaszi nyitányon Nagykállóban lépnek pályára.

Mándoki számok

Őszi végeredmény

1. hely 15 11 1 3 38-15 34

Hazai pályán

1. hely 8 7 - 1 24-6 21

Vendégként

5. hely 7 4 1 2 14-9 13

Házi góllövőlista. 16 gólos: Gyüre Tamás. 6 gólos: Bokor Márk. 4 gólos: Baglyos Levente, Matyi Zoltán. 2 gólos: Csercsa Gergő, Molnár Zsolt. 1 gólos: Jánvári Dániel, Jene Gábor, Nagy Ádám.