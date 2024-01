Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE hétfőn a Győri Audi ETO KC vendégeként lépett pályára a Magyar Kupa ötödik fordulójában, vagyis a negyeddöntőben. A találkozót az előzetes esélyeknek megfelelően a házigazdák nyerték meg nagy különbséggel (37-19). Ezzel Ulrik Kirkely csapat jutott be a kupa négyesdöntőjébe, a Kisvárda pedig búcsúzott a további küzdelmektől.

– Köszönjük a Győrnek, hogy partner volt abban, hogy ezt a túrát így meg tudtuk oldani négy napon belül. Ez azt gondolom, hogy mindkét csapatnak előnyös volt, nekünk nem kellett még egyszer utazni az ország nyugati szegletébe, a Győr pedig készülhet a hétvégi Bajnokok Ligája mérkőzésére. Természetesen ez frissítés és erő szempontjából nem volt számunkra ideális, de még így is ez volt legideálisabb megoldás – fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője.

A Kisvárda legeredményesebb játékosa Bucsi Lili volt, aki négy akciógólja mellett egyszer büntetőből is eredményes volt. A 19 éves játékos így értékelte a mérkőzést.

– Józsa Krisztián azt kérte tőlünk, hogy a saját játékunkra fókuszáljunk. Ez részben sikerült is, voltak jó periódusaink, amelyből építkezni tudunk a jövőben. Sajnálom, hogy sok labdát elszórtunk, amelyből a Győr könnyű gólokat szerzett, ebből alakult ki a végére a nagy különbség.

A Kisvárda annak ellenére, hogy pénteken már pályára lépett, az első negyedórában méltó partnere volt a világsztárokkal felálló kisalföldi alakulatnak. Szép gólokat lőve tartották a lépést Győri-Lukács Viktóriáékkal.

– Azt kértem a lányoktól, hogy csak magukra figyeljenek és próbálják meg játszani a saját játékunkat és profitáljunk minden apró sikerből, amit el tudunk érni. Véleményem szerint ez negyedóráig jól is működött, sikerült megnehezítenünk a világ egyik legjobb csapatának a dolgát – kezdte a mérkőzés értékelését Józsa Krisztián. – Ettől függetlenül nem volt kérdés a mérkőzés végkimenetele, sőt a nagy különbségű vereség is borítékolható volt – tette még hozzá. – A mérkőzés elején voltak szép megoldásaink, Bucsi Lili első félidei játéka abszolút pozitív volt. Természetesen ellenfelünk maximálisan kihasználta az összes apró megingásunkat, hibánkat. Rendezetlen védelem ellen nagy tempóba hozták ránk a labdákat, mind a tizenkilenc technikai hibánkat góllal büntették meg. Ez meg is adta a két csapat közötti különbséget, felállt falunk ellen alig volt támadásuk.

Józsa Krisztián azt is elárulta, hogy az előzetesen elképzeltekből mit sikerült megvalósítaniuk és mi az, amit nem.

– Támadásban azt szerettük volna, hogy minél kevesebb ki nem kényszerített hibát kövessünk el, mert tudtuk, hogy abból könnyű gólokat fogunk kapni. Védekezésben próbáltuk elvenni szélsőiktől a területeket, lövőiket pedig arra kényszeríteni, hogy a kettes védőink külső oldalán próbálkozzanak. Ez utóbbit nem nagyon sikerült megoldanunk, befelé rendre eredményes volt Nze-Minko és De Paula is.

A Kisvárda játékosai pár nap pihenőt követően folytatják a munkát, legközelebb pedig jövő szombaton az MTK vendégként lépnek pályára.