A Nyíregyháza mellett az élvonalbeli Kisvárda Master Good is Törökországban edzőtáborozik. A rétközi egylet első ellenfele a koszovói bajnokság hetedik helyezettje volt.

Aktívan kezdett a Kisvárda

Jól kezdte a mérkőzést a magyar csapat, Navrátil révén már második percben helyzetbe került Feczkó Tamás egylete, ám a cseh játékos lövését szögletre mentette a balkán gárda hálóőre. Tíz perccel később ugyancsak Navrátil előtt adódott lehetőség, ám a Drenas-i klub kapusa ezúttal is résen volt. Talán már mondani sem kell, hogy újabb tíz perc elteltével ki előtt adódott helyzet, ám Navrátil harmadszora sem tudta megtréfálni Meixát.

Az első félidő többnyire a Várda fölényét hozta, riválisának mindössze egyetlen veszélyes lövése akadt, ám az is elkerülte kaput, míg Navrátil próbálkozásai mellett azért Mesanovicnak is volt egy életerős bombája.

A nagyszünetben teljes sort cserélt a Kisvárda, amely a fordulást követően is aktívan futballozott, a második felvonás derekán Lucas lövését hárította a koszovói egyesület szintén újonnan pályára lépő cserekapusa. Alig öt perc volt már csak hátra, amikor egy remek háromszögelés végén Szpaszics előtt adódott ajtó-ablak helyzet, ám a szerb támadó elpuskázta a lehetőséget, így végül gól nélküli döntetlennel ért véget a találkozó.

Szlovén ellenfél következik

Az edzőmérkőzések sora a szlovén NK Mura, majd pedig a kazah FK Kajszar Kizilorda ellen folytatódik, a Kisvárda Master Good a felkészülés során háromnaponta lép pályára.

Felkészülési meccs

Kisvárda Master Good–FC Feronikeli 0–0

Kisvárda: Petkovics – Melnik, Lippai, Széles, Körmendi – Nikolov, Ötvös – Navrátil, Mesanovic, Camaj – Ilievszki. 2. félidő: Kovács M. – R. Stefan, Jovicic, Matic, Alic – N. Ponomarenko, Lucas – Makowski, Balogh N., Vida K. – Szpaszics. Vezetőedző: Feczkó Tamás.