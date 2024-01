Mint arról hétfőn beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE szombaton szoros csatában elveszítette idei első bajnoki találkozóját Dunaújvárosban (31-28). A rétköziek nem a legjobb előjelekkel vágtak neki a találkozónak, hiszen a sérült Sápi Gréta és Karnik Szabi mellé újabb két játékos csatlakozott a maródiak listájára.

– A hét közepén megbetegedett Mátéfi Dalma és Mérai Maja, így újabb fontos láncszemek estek ki gépezetünkből. Nem esett azonban pánikba a csapat, véleményem szerint jól kezelte a szituációt és Torda Vanessa és Makó Zoé remekül megoldotta a rájuk bízott feladatot, bizonyították, hogy bármikor lehet rájuk számítani – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője.

Bátran, a taktikai utasításokat betartva kezdte a találkozót a Kisvárda, két gyors góllal meg is lepték a házigazda Dunaújvárost.

– Azt kértük a lányoktól, hogy elöl próbálják meg az ellenfél kettes védőire vinni a támadásokat és azokból megnyert egy az egy elleni szituációkból fejezzük be az akcióinkat. Ezt szerintem csapatszinten jól oldottuk meg, de kiemelkedett Mihara Ajano. Valamit a Siska Pálma, Makó Zoé páros kapcsolat is eredményesen működött. Idegenben lőttünk 28 gólt, mégis kikaptunk és ez annak fényében szomorú és bosszantó, hogy Torda Vanessa 15 védést mutatott be. Sajnos azonban elkövettünk 15 technikai hibát, ráadásul zömét kulcsszituációban. Az első félidő végén is visszakapaszkodtunk egy gólra, ezt azonban figyelmetlenség miatt másodpercek alatt leromboltuk, így mínusz hárommal mehettünk szünetre.

A csapatnak végig volt tartása a mérkőzésen, többször is nagy hátrányból kapaszkodott vissza, a második félidőben öt gólos hátrányt is ledolgozott és támadhatott az egyenlítésért.

– Kétszer is labdánk volt a döntetlenre mindkétszer belehibáztunk, pedig érzésem szerint akkor átfordíthattuk volna a mérkőzést a javunkra. Végig futottunk az eredmény után, amely sokat kivett a csapatból, de ez nem lehet mentség. Ahogy a mérkőzés előtt is mondtam, az nyerte a találkozót, aki kevesebbet hibázott, ezek pedig nem mi voltunk – zárta Józsa Krisztián.

A találkozón a Kisvárda egyik legjobbjaként öt gólt dobott Siska Pálma, aki a lefújást követően érthetően csalódottan nyilatkozott.

– Nehéz szavakat találni így a lefújás után, mert mindannyian többet vártunk ettől a mérkőzéstől, a két pontért jöttünk Dunaújvárosba. Jól dolgoztunk a héten, biztató előjelekkel érkeztünk, sajnos azonban sok hibával, kapkodva játszottunk. A többiek nevében is mondhatom, hogy nagyon csalódottak vagyunk – mondta Siska Pálma.

A Kisvárda Master Good SE ezzel a vereséggel visszacsúszott a tabella tizenegyedik helyére, Kovalcsik Biankáék szombaton hazai pályán a szintén hét pontos Békéscsaba ellen javíthatnak.