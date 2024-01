– Az első szettben remekül játszottunk, így meg is nyertük azt a játékrészt – értékelt közvetlenül a lefújást követően a Nyíregyháza trénere, Adrian Chylinski. – A másodikban is volt esélyünk, de voltak vitatott szituációk, amelyek nagyon bosszantók voltak, végül csak a végjátékban veszítettük el a játszmát. A folytatásban már megmutatta a Vasas, hogy miért is az Óbuda a legjobb csapat jelenleg Magyarországon. Harcoltak, küzdöttek a nyíregyházi lányok, ez a hozzáállás pedig tetszett. A második szett miatt csalódott vagyok egy kicsit, abban ennél azért több volt.

Emelt fővel hagyták el a pályát

– Óriási küzdelem volt, ennek kapcsán pedig megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak mindkét csapatnak – mondta el a meccs után csapat négyes ütője, Szabó Lili. – Az előző héten Újpesten nehézségekbe ütköztünk, úgyhogy ez a hét kissé nehézkesen kezdődött, próbáltuk minél hamarabb összeszedni magunkat. Örülök neki, hogy sikerült felvennünk a ritmust a Vasassal, hiszen ez is volt a célunk. Küzdöttünk, hajtottunk minden egyes labdáért, habár a végén azért kijött a két csapat közötti tudáskülönbség. Emelt fővel hagytuk el a pályát akkor is, ha vereséggel zártuk a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy rengeteget tanultunk ebből az összecsapásból, aminek nagy hasznát vehetjük a folytatásban.

A Fatum-Nyíregyháza az alapszakasz utolsó mérkőzésén a MÁV Előre Foxconn csapatát fogadja.