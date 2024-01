Miután vasárnap drámai meccsen a Fatum-Nyíregyháza nyerte a KNRC elleni bajnoki rangadót, nem sok ideje maradt a pihenésre Adrian Chylinski csapatának, hiszen szerdán már a Magyar Kupában lesz érdekelt az egylet.

A negyeddöntős párharc első mérkőzésén magabiztos játékkal 3:0-ra győzött még december elején a Fatum, így a visszavágón elég két szettet behúzni a továbbjutáshoz, de természetesen a cél az újabb siker, hiszen az elmúlt időszakban a két csapat valamennyi egymás elleni találkozóját megnyerte a Nyíregyháza.

Nem várható meglepetés

– Igyekeztünk a héten élesen tartani azokat a játékosokat, akik eddig kevesebb szerepet kaptak – vezette fel az összecsapást Adrian Chylinski vezetőedző. – Igazán a taktikára épülő edzésünk csak egy volt, inkább az egyéni képzésre fektettük a hangsúlyt. Két hete játszottunk a DVTK-val az Extraligában, azóta túl sok minden nem történt, így vélhetően ezúttal sem fognak tudni meglepni minket. Jó formában vagyunk, haladunk a kijelölt úton. Kontrollálnunk kell ezt a meccset is és akkor nem lehet kérdéses a továbbjutásunk. Érmet akarunk szerezni a kupában, ehhez pedig a Diósgyőrön keresztül vezet az út.

A lengyel szakember úgy véli, hogy hosszú út áll még a csapata előtt, ráadásul az sem könnyíti meg a helyzetüket, hogy az idei pontvadászat minden eddiginél kiegyensúlyozottabb.

Érmet akarnak szerezni

– Az álmom, hogy mind a kupában, mind pedig a bajnokságban érmet szerezzünk – folytatta a szakember. – Erős a bajnokság, a Vasas mögött négy-öt gárda is hasonló erőt képvisel, így az is benne van a pakliban, hogy végül csak az ötödik helyen zárunk. Nem szabad elmulasztani egyetlen edzést sem, minden tréningen százszázalékosan oda kell tenni magunkat és akkor előbb-utóbb elkapjuk a legjobbakat is. Mivel csak decemberben érkeztem, így nem könnyű megvalósítani az elképzeléseket, de azon vagyunk, hogy napról napra fejlődjünk.

A DVTK elleni kupameccset szerdán 18 órától rendezik a Continental Arénában.