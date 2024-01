Az előző szezonba a dobogóról mindössze egy ponttal lemaradva a negyedik helyen végzett a Mátészalka a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban. Nyáron alaposan vérfrissítésen esett át az együttes, Kiss Tamás kilenc új játékost kapott a keze alá. Céljaikból nem adtak alább a szatmáriak, továbbra is az élmezőny tagjai szerettek volna lenni. Terveiket eddig teljesítették is, hiszen a listavezető Mándoknál egy ponttal kevesebbet gyűjtve a második helyen telel a csapat.

– Egyértelműen a dobogóra kerülést fogalmaztuk meg célként, ennek megfelelően acélosítottuk meg a keretünket nyáron – kezdte érdeklődésünkre az együttes edzője, Kiss Tamás.

A csapat ugyan az első fordulóban három pontot szerzett a Nagyecsed ellen, aztán Tarpán kikapott, majd hazai pályán döntetlent játszott a Nyírbátorral és Mándokról is pont nélkül tért haza.

– Valóban a vártnál nehezebben indult be a szezonunk, hiszen a kilenc játékost be kellett építeni, meg kellett találni a helyét a csapatban, amely nem volt egyszerű feladat – reagált a felvetésre Kiss Tamás.

Aztán minden a helyére került és a Mátészalka a téli szünetig tíz meccses veretlen szériát épített, Toldi Andrásék nyolc győzelmük mellett, mindössze az Újfehértóval és Kemecsével játszottak döntetlent.

– Különösen büszke vagyok a Kállósemjénben elért sikerünkre, hiszen a regnáló bajnokot sikerült legyőznünk saját pályáján. Nagyon jól játszottunk és arattunk magabiztos sikert egy remekül remekül felkészített ellenfél ellen.

Kiss Tamás azonban azt sem rejtette véka alá, hogy volt olyan kilencven perc, amelyen nem volt megelégedve csapatával.

– A második fordulóban Tarpán kikaptunk, azon a meccsen fásultak, tompák voltunk, így szemernyi esélyünk sem volt annak ellenére, hogy az utolsó félórában emberelőnyben játszottunk.

Ami a folytatást illeti, a Mátészalka a téli pihenőt követően szerdán elkezdte felkészülését a folytatásra. Az edzések mellett hat edzőmérkőzést játszik az első bajnoki mérkőzésig. Kiss Tamás végül azt is megosztotta velünk, hogy legfontosabb céljuk, hogy egyben tartsák a csapatot és szeretnék megőrizni dobogós pozíciójukat.

Szalkai számok

Őszi végeredmény

2. hely 15 10 3 2 38-14 33

Hazai pályán

3. hely 8 5 3 - 21-5 18

Vendégként

4. hely 7 5 - 2 17-9 15

Házi góllövőlista. 13 gólos: Toldi András. 5 gólos: Papp Csaba. 4 gólos: Lyáh Artúr, Magyari Máté, Tangel László. 2 gólos: Bodó Gábor, Jócsák Dávid. 1 gólos: Fejes János, Hudák Máté, Huszti Péter, Szántó Zoltán.