Az atléták már korábban elkezdték a felkészülést, szombaton pedig a versenyeket tekintve is véget ér a szünet. Nyíregyházán rendezik meg az idei első fedett pályás atlétikai viadalt Magyarországon.

Az esemény sajtótájékoztatóján Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője kiemelte, a közelgő verseny nem csupán a nyíregyházi és a magyar sportolóknak jó lehetőség, hanem a környező országok atlétái számára is ideális, mert nem kell repülőre ülniük, hogy kiváló körülmények között versenyezzenek.

– Nem kis feladat áll előttünk – mondta el Vas László, az NYSC atlétikai szakágának vezetője. – A Nyíregyházi Sportcentrum és az Atlétikai Centrum történetének legnépesebb atlétika versenye lesz Nyíregyházán. A magyarok és egyéb országok atlétái is kihasználják a lehetőséget, a hazai élvonal mellett érkezik négy fő Görögországból, jönnek versenyzők Boszniából, Szlovákiából, Szlovéniából, Romániából és Szerbiából is.

A Magyar Atlétikai Szövetség 48 tagszervezetéből 31-nek lesz versenyzője Nyíregyházán. A legnépesebb mezőnyt a 60 méteres férfi síkfutás vonultatja fel 87 indulóval, de 40 fővel nagy létszám jött össze férfi 400 méteren is.

– Emeli a verseny színvonalát, hogy a magyar élvonal mellett külföldről is érkeznek olyanok, akik a világbajnokságon is megmutatták magukat – tette hozzá Vas László. – A női 400 méteren döntős román Miklós Andrea összecsaphat a szerb Maya Csiriccsel, akinek 52 másodperc körüli egyéni csúcsa van. Férfi 200 méteren is jó verseny várható, ott két nagyon jó horvát sprinter mellett görögök és a legjobb magyarok indulnak. Ami a nyíregyháziakat illeti, örömteli, hogy az első éves ifjúságiak és a serdülők között is vannak tehetségeink. A felnőttek közül Bakosi Péter Németországban indul minősített versenyen, de akinek lesz itt versenyszáma, megméreti magát. Boros Bencétől jó eredményt várunk, ami azért is fontos, mert az országos szövetség akkor indítja el a négyszer százas váltót a nagyobb versenyeken, ha nem csak egy ember, hanem négyen jó eredményeket hoznak a fedett pályás szezonban.

Bővült a nyíregyházi csapat a közép- és hosszútávfutó Veres Márkkal, aki hétvégén 1500 méteren, a szabadtéri szezonban pedig 1500-on és 3000 méteren versenyez. Az egyesület vezetése azt várja tőle, hogy hamarosan megdönti az országos csúcsot valamelyik távon.

A szombati versenynap 12 órakor kezdődik és várhatóan fél hét után ér véget. Az esemény ingyenesen megtekinthető.

Utána sem áll meg az élet az Atlétikai Centrumban, ugyanis egy héttel később hasonló versenynek ad otthon, később itt rendezik a kassai régió viadalát, február 17-18-án a felnőtt magyar bajnokságot, az azt követő hétvégén pedig az ifi, junior magyar bajnokságot.