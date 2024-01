Hatalmas csatát vívott a 2022-2023-as idényben a Vámosoroszi a Csengersima csapatával a vármegyei II. osztály 3-as számú csoportjában, utóbbi sikerével. A két gárda idén sem engedi el egymás kezét, s féltávnál egyelőre fordulni látszik a kocka, mindössze egyetlen ponttal, de ezúttal az oroszi jár előrébb.

Dobogón szeretnének végezni

– Nem a Csengersima legyőzésének a céljával vágtunk neki ennek az idénynek, hanem azzal a tervvel, hogy ezúttal is dobogón végezzünk – mondta el lapunk megkeresésére Imre Zsolt, a Vámosoroszi játékos-edzője. – Féltávnál egyértelműen kijelenthető, hogy jó úton haladunk. Nem szeretnénk semmit sem elkiabálni, így az eredeti célok nem változtak, meglátjuk, hogy az idény végén mire lehet elegendő a teljesítményünk.

Őrzik a veretlenségüket

A Vámosoroszi egyelőre veretlenül vezeti a pontvadászatot, tizenegy siker mellett kétszer játszott döntetlent, s mivel a Csengersima egyszer kikapott, így végül egy pontos fórral várhatja a folytatást a szatmári gárda.

– A legfájóbb pontvesztésünk az a Nagydobos elleni hazai iksz volt, hiszen előbb 2–1-es hátrányból megfordítottuk a meccset, majd emberelőnyben játszva a 93. percben kaptunk egy gólt, így elbuktunk két pontot – folytatta a tréner. – Pozitívumként a Csengersima (4–2) elleni győzelmünket, valamint a Nyírvasvári elleni döntetlent említeném, főleg utóbbi találkozó ért sokat, hiszen 2–0-ról álltunk fel és mentettünk pontot a 90. percben.

A keret jelenleg a jól megérdemelt pihenőidőszakát tölti, a felkészülés február 5-én kezdődik.

A csapategységben rejlik az erő

– Egyelőre négy edzőmérkőzés van lekötve, a bajnoki folytatásig úgy tervezzük, hogy hetente egy meccset játszunk majd – zárta értékelését a játékos-edző, aki az őszi szezonban maga is háromszor vette be az ellenfelek hálóját. – Ami a keretet illeti, nem tervezünk változtatásokat, hiszen a kapustól, a védőkön és a középpályásokon át a csatárokig, mindenki százszázalékosan odateszi magát, ez pedig az elért pontszámunkon is meglátszik.

A Vámosoroszi március 17-én a Kocsord vendégeként kezdi a tavaszi idényt.

vámosoroszi mutatók

Őszi végeredmény

1. hely 13 11 2 - 55-10 35

Hazai pályán

1. hely 7 6 1 - 39-8 19

Vendégként

2. hely 6 5 1 - 16-2 16

Házi góllövőlista. 12 gólos: Kövesligeti László. 7 gólos: Somogyi Norbert, Szabó Antal. 5 gólos: Imre Márk. 4 gólos: Bartha Krisztián, Somogyi Richárd. 3 gólos: Imre Zsolt, Juhász Norbert, Rigó Attila. 2 gólos: Riskó Tibor. 1 gólos: Bakó Gábor, Csatári Zoltán, Garda Péter, Kánya Gábor.