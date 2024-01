Mint ismert, a 2021-2022-es idényben megnyerte a vármegyei másodosztály kettes csoportját a Gergelyiugornyai SE, amely az előző idényben alulmaradt az Újdombráddal szemben, így érthető módon azzal a céllal vágott neki az idei pontvadászatnak, hogy visszakerüljön a trónra.

Hét új játékos érkezett

– Jelentősen átalakult a nyáron a csapat kerete, hiszen hét új játékos is érkezett, akik szerencsére beváltották a reményeket – mondta el lapunk megkeresésére Balogh István elnökhelyettes. – A legmerészebb álmunk, hogy a 2023-2024-es bajnoki évad végén visszaszerezzük a bajnoki címet. Azt kértük a srácoktól, hogy az első néhány meccsen a lehető legkomolyabb koncentrációval lépjünk pályára, ez pedig olyannyira jól sikerült, hogy tizenegy győzelem mellett mindössze kétszer játszottunk döntetlent.

Evés közben jön meg az étvágy, így ha azt vesszük, hogy a Gergelyiugornya jelen pillanatban hét pont előnnyel bír a legnagyobb rivális Baktalórántházával szemben, akkor akár realitásnak is tekinthető az a bajnoki álom.

Egyben van a közösség

– Szeretnénk a folytatásban is megőrizni az előnyünket és megnyerni a bajnokságot – folytatta Balogh István. – Negatív élményünk nem volt ősszel, mivel az a két döntetlen is teljes mértékben vállalható volt: az Ajak ellen valamiért mostanában mindig megszenvedünk, a Bakta elleni rangadón pedig azt hiszem, hogy győzelemmel ért fel a pontszerzés. Hogy mi a titkunk? Szerintem az, hogy a nagy jövés-menés ellenére is egyben maradt a csapat gerince, az újonnan érkezők pedig nagyon hamar beilleszkedtek. Egy irányba evezünk, együtt húzzuk a csapat szekerét, szerencsére nagyon egyben van a közösség.

A labdarúgók jelenleg a jól megérdemelt pihenőjüket töltik, a felkészülés január 26-án indul, melyben négy edzőmérkőzés már biztos, hogy helyet kap, közte a vármegyei első osztályú Tarpa elleni találkozó is, ami kiváló erőfelmérő lehet a március 17-i bajnoki folytatás előtt. A Gergelyiugornya tavaszi idénye a Nyíribrony elleni hazai összecsapással kezdődik.

Ugornyai mutatók

Őszi végeredmény

1. hely 13 11 2 - 50-10 35

Hazai pályán

2. hely 5 5 - - 29-6 15

Idegenben

1. hely 8 6 2 - 21-4 20

Házi góllövőlista. 18 gólos: Hadadi Krisztofer. 9 gólos: Mándi László. 5 gólos: Méhész Benjámin. 4 gólos: Sebestyén Gergely. 3 gólos: Oláh Levente, Tóth Roland. 2 gólos: Balogh Tibor. 1 gólos: Bátyi László, Csonka Levente, Danku József, Illés Gyula.