Mint arról korábban beszámoltunk, Roni Ribeiro Da Silva szövetségi kapitány január végén kijelölte a magyar socca-válogatott Copa Américára utazó keretét, amelynek tagja a Csenger vármegyei I. osztályú csapatának futballistája, Barcsay Márk is.

A magyar csapat tavaly kapott meghívást a Mexikóban sorra kerülő Socca America’s Fiestára, ami az 5+1-es kispályás labdarúgás Copa Américája.

– Decemberben kezdtük meg az igazi felkészülést. Színvonalas, erős csapatokat felvonultató kispályás tornákra neveztünk be, ezáltal szinte minden hétvégét együtt töltöttünk. Kiváló alkalom volt élesben bizonyítani a társaságnak és ismerkedni egymással – mondta a kapitány, aki hangsúlyozta, hogy egy új csapat épül még úgy is, hogy néhány korábbi, rutinos játékosokból álló gerinc megmaradt az együttesnél. – A célt elértük, lelkes és stabil bő keretünk lett, kipróbálhattunk néhány játékstílust, és mostanra kiválaszthattuk az igazán nekünk fekvőt, így az edzéseken már ezt gyakoroljuk – fogalmazott Da Silva.

Európából a magyar socca-válogatotton kívül a spanyolok, az angolok és a belgák játszanak majd Cancúnban. A torna résztvevői között ott lesznek Argentína, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kolumbia, Uruguay, Mexikó és Chile legjobbjai is. Az eseményt február 21. és 26. között rendezik meg Mexikóban.

Szerdán az is kiderült, hogy Brazília, Peru és Nicaragua csapata lesz válogatottunk ellenfele az E csoportban.

– Nem igazán ismerjük Nicaragua és Peru válogatottját, lesz miből felkészülnünk a következő napokban. Attól, hogy eme két ország nem socca nagyhatalom, ugyanolyan erős ellenfélnek számít, mint Brazília. Célunk természetesen a csoportelsőség, őszintén bízom a csapatomban, melyben a rutin ötvöződik a fiatal lendülettel, ami recept lehet a sikerre – idézte a hazai szövetség közleménye Roni Ribeiro Da Silvát, a magyar válogatott szövetségi kapitányát.

Egyenes ágon a csoportelsők jutnak tovább, de a legjobb csoportharmadik is folytathatja a küzdelmeket.