Pénteken, az MTK-Újpest mérkőzéssel megkezdődött az élvonalbeli bajnokság tavaszi szakasza. A kisvárdai vezetést a gyenge őszi szereplés arra sarkallta, hogy erősebb keretet állítsanak össze az élvonalbeli tagság megőrzéséért.

– A csapatunkból és a futballban általánosan hiányoznak a cselezni, az egy az egyezni tudó játékosok. Taktikailag, fegyelmezettség tekintetében a magyar bajnokságban olyan szintet képviselnek az együttesek, amelyeket csak csapatjátékkal nagyon sok esetben nehéz feltörni. Olyan futballistákat kerestünk, akik az egyéni képességek alapján több segítséget nyújtanak – fogalmazott Révész Attila sportigazgató az M4 Sport érdeklődésére, aki azt is kifejtette, hogy miért Bernardo Maticra, Andrij Filipovicra és Wellingtonra esett a választásuk. Mint mondta Maticnak a védekezésen kívül jelentős feladatai lesznek az ellenfél kapujánál, védekezésből való átmenetet nagymértékben szeretnék vele gyorsítani. Andrija Filipovicnak véleménye szerint remek bal lába van, több poszton használható támadófronton. Wellington pedig nagyon jól cselez, nagyon jók a rágyorsításai és a lába is kiváló. Utóbbi a Ferencváros ellen szombaton még biztosan nem játszik. Eleve nem kapták még meg a játékengedélyét a Vitóriától a nemzetközi átigazolási rendszerben. De egyébként sem bevethető, mert azon túl, hogy akklimatizálódik, az erőállapota sem tökéletes, hiszen egy ideje csupán egyéni edzéseket végzett.

– A feladata nem is az, hogy most segítsen, hanem az olyan csapatok ellen, amelyek velünk azonos erősségűek a mérleg nyelvét jelenthesse – jegyezte meg a brazil játékossal kapcsolatban.

Révész azt sem rejtette véka alá, hogy ezzel a kerettel csapatát a tavaszi tabella első négy hely valamelyikére várja.

Első lépésként ehhez a Ferencváros ellen kell megmutatniuk szombaton, hogy képesek erre.

A Kisvárdának ez lesz a fővárosi zöld-fehérek elleni huszadik tétmérkőzésük, a tizenhetedik bajnoki mellett három alkalommal a kupában is megmérkőztek a felek. Az összkép nem túl hízelgő a rétköziekre nézve, az eddigi tizenhat bajnokiból egyet sikerült megnyerniük, azt is idegenben, 2021. júliusában, hazai pályán viszont még nyeretlenek a Fradi ellen. Az eddigi hét, Várkertben rendezett bajnokiból kettő végződött döntetlenre, mindkettő 0–0-ra, előbb 2021 tavaszán, majd legutóbb, egy évvel ezelőtt. Gólt itthon csak egyet sikerült szerezniük, 2020 februárjában (1–2) Nemanja Obradovics révén. Az azóta játszott négy kisvárdai meccsen nem találtunk be a Fradi kapujába, igaz, kétszer a nagynevű rivális is eredménytelen maradt.

– A három érkező mellett, felépült sérüléséből Jasmin Mesanovics és Milos Szpasics is, az ő visszatérésükkel is sokat erősödtünk. Szükség is lesz mindenkire, mert a középmezőny nagyon eltávolodott, ezért kiélezett harc várható a bennmaradásért – mondta a Kisvárda Master Good vezetőedzője, Feczkó Tamás. – Nehéz a sorsolásunk hiszen kezdve a Ferencvárossal, az első három fordulóban élcsapatok érkeznek hozzánk. Ezeken a mérkőzéseken megmutathatjuk, hogy nem az utolsó pozícióban van a helyünk a tabellán. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk a helyzetkihasználásunkon javítani kell az őszihez képest – zárta a szakember.