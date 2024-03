A felsőház harmadik fordulója után már az a kérdés az A’Stúdió Futsal Nyíregyházával kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk nagyravágyóak. Ha azért szurkolunk, hogy az első négyben végezzen a csapat – és így éremért játszhasson –, akkor innentől abban kell bíznunk, hogy a DEAC és a Veszprém még jobban leszakadjon. Amennyiben döntőbe kívánjuk a nyíregyháziakat, úgy minél nagyobb körbeverésben reménykedhetünk, és abban, hogy a Stúdió odaér minimum a második helyre. Az eddigieket látva reális lehet az utóbbi verzió is.

Akármelyik forgatókönyvet szeretnénk látni, az biztos, hogy Kovács Róbertéknek a lehető legtöbb pontot be kell gyűjteniük.

A mezőny rendkívül sűrű, ami elsősorban a felsőház eddigi két meglepetéscsapatának köszönhető. A két gárda a Nyíregyháza és a Kecskemét, amelyek épp egymás ellen folytatják a bajnokságot csütörtökön. Mint ismert, a mieink idáig győztek Veszprémben, ikszeltek a Haladással és megverték a DEAC-ot, míg a Kecskemét a debrecenieket, a Berettyóújfalut és a szombathelyieket is felülmúlta, ezzel a tabella élére állt.

– Mindkét csapat jó formában van, amit az eredmények is ezt bizonyítanak – kezdte Lovas Norbert vezetőedző. – A Kecskemét azzal áll előttünk, hogy megverte a bajnokot, míg mi egy pontot gyűjtöttünk be a szombathelyiek ellen. Ki-ki meccs lesz, még akkor is, ha idáig még pontot sem szereztünk ellenük. Remélem, ez a rájátszásban megfordul. Mindkét csapat ismeri a másik erősségeit, az dönthet, ki tud jobban frissíteni, hiszen a sorozatterhelés megvisel minden csapatot. Érezzük ezt mi is, reméljük, a sérültek felépülnek a mérkőzésig. Nehéz meccs lesz, de nem adjuk ingyen a bőrünket, mindent megteszünk, hogy megnehezítsük a hazaiak feladatát.

Mint az edző is említette, az eddigi két egymás elleni meccsből a kecskemétiek jöttek ki jobban: a Continental Arénában 6–3-ra, hazai pályán 2–0-ra győztek. Utóbbi találkozót február elején rendezték, ám a Nyíregyháza akkor még közel sem volt a mostani formájában, így kérdés, hogy ki lehet-e indulni ebből a két meccsből.

– Mindkét alapszakasz-meccsből lehet tanulni – szögezte le a tréner. – Rengeteg olyan hibát vétettünk, amit megbeszéltük, mégis elkövettük azokat. A Kecskemét mindkét mérkőzést koncentrációs hibáink és sorozatos rossz döntéseink miatt nyerte meg. Ugyanakkor, valóban inkább a felsőházi meccseket kell alapul venni. Kiváló formát mutat a Kecskemét, illetve nálunk is helyükre kerültek a hiányzó a darabok. Jó meccsre van kilátás, bízom benne, hogy felnövünk a feladathoz, mert ha meglepetés győzelmet aratnánk, még szorosabbá tennénk a felsőházi rájátszást!

Futsal: NB I., a felsőház állása

1. Kecskemét 3 3 - - 12-8 12

2. Haladás 3 1 1 1 11-9 11

3. Nyíregyháza 3 2 1 - 9-7 9

4. Berettyóújfalu 3 1 - 2 7-8 8

5. DEAC 3 1 - 2 8-9 4

6. Veszprém 3 - - 3 3-9 4