Rövid válogatottszünet után hétfőn folytatódik a futsal NB I. rájátszása. A felsőházban egyre kiélezettebb a verseny, négy forduló alatt alaposan összesűrűsödött a tabella, ami nagyrészt az A’Stúdió Futsal Nyíregyházának köszönhető. Dávid Richárdék győztek Veszprémben, döntetlent játszottak a Haladással, megverték a DEAC-ot és legutóbb ikszeltek Kecskeméten, vagyis négy meccs után veretlenek. Kérdés, nem jött-e rosszkor a szünet.

– Valóban jó formában van a csapat, ugyanakkor jól jött a pihenő, mert a négymeccses terhelés már érződött, jelentkeztek apró sérülések – reagált a felvezetésre a csapat vezetőedzője, Lovas Norbert. – Ezeket kipihenték a játékosok, jól sikerült a regeneráció és a rehabilitáció, mindenki teljes értékű munkát végzett a héten. Hogy a szünet megtörte-e a ritmusunkat, azt majd meglátjuk a meccsen.

Hétfőn 18.30-kor a Berettyóújfalu lesz a vendég a Continental Arénában. A tavalyi döntős két vereséggel nyitotta a rájátszást, az elmúlt két fordulóban viszont már győzött, jelenleg egy ponttal áll jobban, mint a Nyíregyháza. A mieink az alapszakasz idegenbeli meccsén 6–3-ra maradtak alul, a hazain 6–2-re kaptak ki. A közelmúlt tehát nem alakult jól a Hajdú-Bihar vármegyeiek ellen, ám a Stúdió az elmúlt hetekben talán összesen nem követett el annyi hibát, mint a januári meccsen, így ezúttal jobb összecsapásra van kilátás.

– Remélem, ahogy legutóbb a Kecskemét ellen, végre a Berettyóújfalu ellen is szerzünk legalább egy pontot. Nagyon nehéz mérkőzés vár rák, ellenfelünk háromgólos hátrányból is képes volt felállni és az utolsó másodpercekben megverte a DEAC-ot. Bízom benne, újra felnövünk ahhoz a feladathoz, hogy ki-ki meccset játsszunk egy olyan csapattal, amelyik az elmúlt években mindig döntős volt. A második meccsen húsz percig jól játszottunk, később rengeteg ki nem kényszerített hibát vétettünk, amit kihasználtak a vendégek. Erre most is felhívtam a figyelmet. Maximális koncentrációra lesz szükség, védekezésben egy pillanatra sem engedhetünk ki. Ha így lesz, meglepetést érhetünk el – tette hozzá Lovas Norbert.

Az alsóház küzdelmei is folytatódnak, ám itt szerencsére már kevésbé kell izgulnunk a Nyírbátori SC-ért, már ami a kiesés elkerülését illeti – ez akár ebben a fordulóban biztossá válhat. A rájátszást Elek Gergő csapata kezdte a legjobb pozícióból, amit azóta csak megerősített négy győzelemmel. Mind közül a szünet előtti találkozó volt a legfontosabb, amit a mieink 6–4-re nyertek meg az Aramis ellen, ezzel már 13 ponttal elhúztak az utolsó előtti, még kiesést jelentő helyen álló PTE-PEAC-tól, a budaörsi riválist pedig hat ponttal előzik meg, vagyis karnyújtásnyira van az összesített hetedik helyezés, ami előrelépés az előző idényhez képest.

A bátoriak hétfőn a Magyar Futsal Akadémia vendégeként lépnek pályára. Az MFA-nak még küzdenie kell a bennmaradásért, jelenleg az alsóház negyedik pozícióját foglalja el és csak két ponttal áll jobban, mint a már említett pécsi csapat.

A két csapat ebben az idényben kétszer találkozott egymással, a fővárosban a hazaiak nyertek 5–3-ra, januárban 4–0-s sikerrel visszavágtak Csoma Alpárék.