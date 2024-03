A hétvégén már a huszonnegyedik fordulóját rendezik a másodosztályú labdarúgó-bajnokságnak, melynek során az éllovas Nyíregyháza Budafokra látogat. A felek immáron tizenkilencedik alkalommal feszülnek egymásnak, a szabolcsi egylet esélyeit vetíti elő, hogy a BMTE ezek közül az összecsapások közül mindössze egyetlen egyet tudott megnyerni, miközben a nyírségiek tizenegy alkalommal hagyhatták el győztesként a pályát.

Nincs jó helyzetben a Budafok

Ősszel Myke Ramos és Géresi Krisztián találataival 2–0-ra nyert a Nyíregyháza, amely természetesen ezúttal is a három pont megszerzésének a reményében készül. A Budafok nincs túl jó helyzetben, hiszen hat győzelemmel, öt döntetlennel és tizenkét vereséggel a kiesőzónából menekül.

Nemrégiben edzőt is váltott a gárda, a vármegyénkben is jól ismert Dajka László ült le a kispadra, de az elmúlt fordulókban mind a Csákvár, mind pedig a Kozármisleny ellen vesztesként vonultak az öltözőbe. A budafokiaknál két Szpari nevelés is játszik, Nagy Gergő és Vasvári Zoltán személyében, de korábban Szerető Krisztofer is futballozott a nyírségiek mezében.

Az elmúlt időszakban a nyíregyházi keret egyik alappillére lett Dala Martin. A még mindig csak tizenkilenc éves kapus tavaly nyáron érkezett kölcsönbe Nyíregyházára, és eddig eléggé kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva tizenegy bajnoki mérkőzésen négyszer is kapott gól nélkül maradt.

– Nehéz meccsre számítunk, mivel a Budafok nincs túl jó helyzetben, mondhatni, hogy az életéért küzd – mondta el a meccs felvezetéseként a Szpari fiatal hálóőre. – Nem kezdték jól a tavaszt, míg nekünk a feljutás bebiztosításához kell minden egyes pont, addig nekik a bennmaradáshoz, éppen ezért egy igencsak kiélezett mérkőzésre számítok.

Természetesen lapunk Tímár Krisztián vezetőedző véleményére is kíváncsi volt.

Nyerni szeretnének idegenben

– A múlt heti erőltetett menet után a pihenésé, illetve a hibák kijavításáé volt a főszerep – vezette fel a találkozót a tréner. – Próbáltuk felkészíteni a srácokat a Budafok ellen, hiszen mint az köztudott, a csapat nemrégiben edzőváltáson esett át, ami együtt járt azzal, hogy taktikailag is sokat változtattak. Az elsődleges hangsúlyt a védekezés stabilizálására helyezik, ami együtt jár azzal, hogy átálltak egy ötvédős rendszerre. Úgy érzem, hogy kellőképpen felkészültünk, igyekszünk magunkra fókuszálni, hiszen a célunk az, hogy újra nyerni tudjunk idegenben.

Labdarúgás: NB II., 24. forduló

Vasárnap

Budafoki–Nyíregyháza Spartacus FC, 14.

Mosonmagyaróvár–Csákvár, 14.

Szeged–Kozármisleny, 17.

PMFC–BVSC-Zugló, 17.

Kazincbarcika–Gyirmót, 17.

Vasas–Ajka, 17.

Soroksár–Tiszakécske, 17.

Haladás–Siófok, 17.

Hétfő

ETO FC Győr–Budapest Honvéd, 20.