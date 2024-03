A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága elkészítette az OTP Bank Liga 26., 27., 28. fordulóinak és a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjének órára lebontott programját. Ebből kiderül, hogy a Kisvárda Master Good a válogatott szünetet követően március 30-án, szombaton fogadják a DVSC-t. Az azt követő két fordulóban, Diósgyőrben és az Újpest ellen hazai pályán is szombaton lép pályára Feczkó Tamás csapata. Ismertté vált a Magyar Kupa negyeddöntőinek a programja is. Vármegyénk kér alakulata is érdekelt még a küzdelmekben, a Kisvárda április 2-án fogadja az MTK-t, míg a Nyíregyháza Spartacus április 4-én látja vendégül a Kecskemétet.

NB I.-es bajnoki program

26. forduló, március 30., szombat, 14.30: Kisvárda Master Good–DVSC

27. forduló, április 6., szombat, 16.30: DVTK–Kisvárda Master Good

28. forduló, április 13., szombat, 14.30: Kisvárda Master Good–Újpest

Magyar Kupa negyeddöntők

Április 2., kedd, 20.00: Kisvárda Master Good (NB I.)–MTK (NB I.)

Április 4., csütörtök, 20.45: Nyíregyháza Spartacus (NB II.) – Kecskemét (NB I.)