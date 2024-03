Az utolsó szalmaszálba próbált kapaszkodni az élvonalbeli Kisvárda Master Good, amely a 2023-2024-es pontvadászat huszonhatod fordulójában a dobogóért küzdő DVSC-t fogadta.

A minap Révész Attila sportigazgató le is nyilatkozta, hogy bár matematikailag még él a remény, logikusan gondolkodva nem túl sok a sansz arra, hogy megőrizze NB I.-es tagságát a rétközi egylet.

Hamar vezetést szerzett a Várda

Ezt megcáfolván remekül kezdett a házigazda, egy a jobb oldalon indított támadás végén Camaj gurított tökéletesen Mesanovic elé, akinek a lövése megpattant az egyik védőn, így védhetetlenül vágódott Megyeri kapujába.

A Debrecent látszólag megfogta a hazai vezetés, ennek ellenére szép lassan átvette a mérkőzés kontrollálását, majd a játékrész végéhez közeledve Dzsudzsák indította Vajdát, s habár mindenki tudta, hogy mi következik, de a fiatal középpályás tanári módon csapta be a védőket és lőtt a hosszú fölsőbe. A nagyszünetig több gól már nem született, s habár döntetlen eredménnyel vonultak a felek pihenőre, látszólag a vendég gárda került mentális fölénybe. Ezt igazolván beszorította ellenfelét Szrdjan Blagojevics alakulata, veszélyesnél veszélyesebb akciók követték egymást, mígnem az 54. percben ismét Dzsudzsák adott gólpasszt, remekül tekerve Domingues fejére, aki nem is hibázta el a lehetőséget, s a kapu közepébe bólintott.

A Kisvárda azonban nem adta fel, a folytatásban a vendéglátó alakított ki több helyzetet, minek megtetőzéseként három perccel a rendes játékidő vége előtt Matic fejelt kapufát.

Manrique bombája döntött

S, mint ahogy ilyenkor az lenni szokott, a kihagyott ziccer megbosszulta magát, a Debrecen bevitte a kegyelemdöfést, Bódi passza után Manrique balra tolta a labdát, majd betekerte azt a kapu jobb alsó sarkába.

Összességében magabiztos győzelmet aratott a Loki, amely a dobogóért folytatott harcban igencsak fontos három pontot szerzett. A Kisvárda ezzel szemben egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül, immáron szezonbeli tizennyolcadik vereségét könyvelte el, így lassan elhalványul a remény, ha pedig valami hatalmas csoda nem történik, akkor jöhet az NB II.

Labdarúgás: NB I., 26. forduló

Kisvárda Master Good–DVSC 1–3 (1–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2580 néző, v.: Vad II. (Tóth II., Szécsényi).

Kisvárda: Kovács M. – Cipetic, Jovicic, Ötvös, Széles (Wellington Nem, 73.) – Lucas (Melnik, 61.), Nikolov – Navrátil, Makowski (Matic, 60.), Camaj (Szpaszics, 60.) – Mesanovic (Ilievszki, 68.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

DVSC: Megyeri B. – Baranyai N., Dreskovics, Lagator – Ojediran, Szuhodovszki (Loncar, 68.) – Vajda B. (Szécsi G., 79.), Dzsudzsák (Manrique, 87.), Domingues (Bódi Á., 78.) – Bárány D. Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Gól: Mesanovic (5.), illetve Vajda B. (39.), Domingues (54.), Manrique (90.).

Percek, események

5. perc: A jobb oldalon futott a hazai akció, Camaj gurított vissza az alapvonal közeléből, Mesanovic pedig azonnal lőtt, a labda megpattant Baranyain, így került a jobb alsóba, 1–0.

39. perc: Duzsudzsák indította Vajdát, aki egy csel után hét méterről, jobbról nagy erővel kilőtte a hosszú fölsőt, 1–1.

54. perc: Dzsudzsák kanyarított középre a tizenhatos bal sarka közeléből, középen Dominguesre nem jutott védő, ő pedig hat méterről a kapu közepébe fejelt, 1–2.

90. perc: Bódi kereste a lehetőséget a hazai tizenhatos előtt, majd passzolt, méghozzá Manriquéhoz, aki 16 méterre a kaputól előbb balra fordult, aztán ballal a kapu jobb oldalába küldte a labdát, 1–3.

Mesterszemmel

Feczkó Tamás: – Jól kezdtünk, a vezetés után a második gólt is megszerezhettük volna. A második félidőben a kapott találat után nyíltabb játékot kellett felvállalnunk, bosszantó hibákat követtünk el. Remélem, a kupában fogunk tudni győzni.

Szrdjan Blagojevics: – Gratulálok a játékosoknak a győzelemhez. Elégedett vagyok a teljesítménnyel, ez egy megérdemelt győzelem volt. A mérkőzés eleje nem volt könnyű számunkra, hiszen a Kisvárda változtatott a játékán, kellett egy kis idő, mire alkalmazkodtunk ehhez, közben gólt is kaptunk. Kissé idegesek voltunk, de aztán jól reagáltuk, Vajda Botond gyönyörű gólt lőtt, így szünet előtt tudtunk egyenlíteni. A második félidőben taktikailag is változtattunk, kontrolláltuk a mérkőzést, és hamarabb is eldönthettünk volna a találkozót. Ezzel együtt örülünk a győzelemnek, hiszen a Kisvárda nem rossz csapat, kitartást kívánok neki.