A nyíregyházi futsalosok nagy lehetőség előtt álltak hétfő este, hiszen ha legyőzték volna a rájátszásban idáig még pontot sem szerző Veszprémet, jelentősen leszakították volna a riválist és közel kerültek volna ahhoz, hogy a legjobb négyben végezzenek.

A vendégek indítottak jobban és ki használtak egy hazai hibát: az ötödik percben Tatai József közel került a nyíregyházi kapuhoz, amit a rutinos játékos nem rontott el. A Veszprém előnye birtokában is elővette az öt a négy elleni játékot, amit majdnem megbüntetett a Stúdió, Dávid Richárd felszabadítása közel járt ahhoz, hogy az üres kapuban landoljon. A 10. perchez érve már a Nyíregyháza támadott inkább, ezen úgy tudott változtatni a vendéggárda, hogy hosszan játszotta az öt a négyet, amiben ugyan nem volt veszély, de sok idő eltelt vele.

Így is megjött az áttörés még az első félidőben, Öreglaki Norbert lövése a kapus érintésével a kapufáról bepattant. A mieink a szünetig nyomtak az újabb gólért, de nem jártak sikerrel (1–1).

A második játékrészben is a Nyíregyháza volt veszélyesebb. Gregory bombája a lécet találta el és a brazil a folytatásban is sokat tett a gólért. Egy időben csapkodóvá vált a játék, szétszakadt a pálya, mégis akkor született gólt, amikor már megnyugodtak a kedélyek és nem volt veszélyes a Veszprém. Itt csúszott ki a Stúdió kezéből a meccs. Öt perccel a vége előtt vészkapussal próbálkoztak a hazaiak, de egyenlítés helyett rontottak, üres kapuba gólt kaptak, az utolsó előtti percben pedig büntetőből is kapituláltak (1–4).

A Nyíregyháza így is a negyedik helyen áll, de az utolsó négy fordulóban pontosabb játékra lesz szüksége, hogy éremért játszhasson.

Futsal: NB I., felsőházi rájátszás, 6. forduló

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–1. Futsal Club Veszprém 1–4 (1–1)

Continental Aréna, v.: Czene-Joó, Deme (Balla).

Nyíregyháza: Petró – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Krizsanovszki, Gyulai, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Urr, Kiss, Lakatos, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Veszprém: Spandler – Tatai, Dorogi, Gerencsér, Lux. Csere: Koncsol, Bognár, Meczner, Molnár, Ábrahám, Bencsik, Gavrilovics, Bognár, Kiss. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gól: Öreglaki (15.), illetve Tatai (5., 38.), Bognár (34.), Gerencsér (39.).