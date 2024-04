A negyeddöntő elvesztése után az maradhatott a Hübner Nyíregyháza BS célja, hogy a lehető legszebben fejezze be a férfi kosárlabda NB I/B jelenlegi kiírását, valós tétje azonban nem nagyon van már az 5-8. helyért rendezett párharcoknak. A Cápák mindent kiadtak magukból a MAFC ellen, aminek látszódtak a nyomai a csapaton, Bus Iván és Szobi Dániel sérülés miatt nem is tudta vállalni a Vasas elleni meccset múlt vasárnap, így félő volt, hogy nem sok örömünk lesz ebben a párviadalban.

Ehhez képest a Blue Sharksból a legjobbat hozta ki, hogy éles meccsekből érkezett az összecsapásra. A mieink három perc után átvették az irányítást, már az első negyedet is magabiztosan megnyerték, majd a mérkőzés utolsó két percében 28 pontos különbséget tettek közé. Ezzel lényegében el is dőlt a párharc, hiszen itt már nem meghatározott számú győzelmet kell elérni, hanem az oda-visszavágó pontkülönbsége dönt, vagyis a budapesti második meccsen akár 27 pontos vereség is belefér vasárnap.

A másik ágon sem maradt sok kérdés, a BKG 109–74-re megnyerte a TF-Budapest elleni első meccset – az ötödik helyért jó eséllyel a Blue Sharks és a BKG küzdhet majd meg később.

Izgalmasan alakul viszont az elődöntő. Az esélyesebbnek vélt PVSK és a MAFC is behúzta az első összecsapást, hazai pályán azonban a Fót és a Cegléd is egyenlített, így szombaton mindent eldöntő meccset rendeznek Pécsen és Budapesten.

Vessünk egy pillantást Zöld-csoport küzdelmeire is! Ott a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia a Tiszaújvárossal csatázhat a döntőben. A párharc győztese osztályt válhat és a következő idényben a Piros-csoportban szerepelhet, a vesztes pedig osztályozót játszhat az Óbuda–Budafok párviadal győztesével.