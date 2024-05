Nagy a mögöttünk hagyott idényben a Blue Sharks összes mérkőzésén pályára lépett, vagyis az NB I/B alapszakaszában 26, a rájátszásában 7, a Hepp-kupában 4 meccsen segítette a csapatot. A 22 éves játékos az alapszakaszban 9.6 pontot átlagolt, ő volt a legbiztosabb kezű tripladobója a Cápáknak, 36.4%-os hatékonysággal tüzelt távolról. Tíz alkalommal érte el a tíz dobott pontot, négyszer a húszat is. Legjobb mérkőzése a bajnok Pécs elleni volt, amin 20 pontot, 3 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett, de emlékezetes az Óbudai Kaszások vendégeként játszott meccs is, amin 21 ponttal tett hozzá ahhoz, hogy a nyíregyháziak 19 pontos hátrányból fordítsanak és a hosszabbításban nyerjenek.

– Több tényező sarkallt arra, hogy a maradás mellett döntsek – idézi a klub közösségi oldala a bedobót. – Merim Mehmedovic személye mindenképpen döntő volt. Nagyon szeretek vele dolgozni, sokat tudok fejlődni a kezei alatt és tetszik az a játékstílus is, amit képvisel. Természetesen a többi maradóval is beszéltünk egymással, valamint Nyíregyházát is megszerettem, tetszik a város. Noha az előző szezon első fele rosszul sikerült, a második félévben nyújtott teljesítményünkből erőt lehet meríteni. Célokról még ugyan korai beszélni, de én mindig nyerni szeretnék, a következő idényben is az fog motiválni, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el a csapattal!

Magyari a felnőttcsapatban 11 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, az U20-as gárdának pedig alapembere volt, 18 meccsen 14.7 pontot és 6.6 lepattanót átlagolt. A 20 éves erőcsatár még a következő idényben is megfelel az NB I/B-ben érvényes fiatalszabálynak, így azért küzdhet, hogy nagyobb szerepet kapjon az első csapatban.