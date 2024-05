Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE szerda este parádés támadójátékot produkálva, a szezon legtöbb gólját lőve egy mérkőzésen, idegenben legyőzte a Békéscsabát (24–36) és ezzel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megőrizte élvonalbeli tagságát.

Fotó: beol.hu / Bencsik Ádám



A csapat már az elején magához ragadta a kezdeményezést, ötletes támadójátékkal, szinte hiba nélkül értékesítette helyzeteit és percek alatt négygólos előnyre tett szert. Ezt követően tartotta a különbséget, sőt a szünet előtt közvetlenül még egyet hozzá is tett. Fordulás után lendületbe maradt a Kisvárda, továbbra is irányította a játékot. A mentálisan egyre fogyó házigazdák mindent megpróbáltak, támadásban és védekezésben is több variációt bevetettek, mindhiába, mert szerda este mindenre volt ellenszere Karnik Szabináéknak, akik végül kiütéses győzelmet arattak.

– Ez egy nagybetűs csapatmunka volt végre. Egész évben abban bíztunk, hogy annak a rengeteg munkának, befektetett energiának, valamikor vissza kell köszönnie, amelyet belefektettünk. Néha elbizonytalanodtunk, mert a szerencse is gyakran elpártolt mellőlünk – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Ezzel a békéscsabai győzelemmel bebizonyítottuk, hogy van értelme a sok edzésnek, gyakorlásnak és ami szintén fontos, megerősítette a hitünket. Biztos vagyok benne, hogy ez erőssé tett bennünket, ennek a fiatal csapatnak ez az idény egy nagy tapasztalat volt, biztos vagyok abban, hogy a következőben szezonban sokkal stabilabbak leszünk.

Elviselték a terhet

Szünetben már ötgólos előnnyel vonulhatott öltözőbe a Kisvárda, mégsem elégedtek meg ennyivel, fordulás után rátettek még egy lapáttal.

– Azt kértem a lányoktól az öltözőbe, hogy úgy menjünk ki a folytatásra, mintha nulla nulla lenne az állás. Jó volt amit addig csináltunk, biztos voltam benne, ha az első tíz percet megnyomjuk, akkor meg tudjuk törni a Békéscsaba ellenállását. Nagy volt a nyomás csapaton, mert mindenki tisztában volt vele, hogy a klub jövője függ ettől a mérkőzéstől. Ezt a terhet azonban elviselték a lányok, mindenki hozzátette a magáét, minden összeállt, mind védekezésben, mind támadásban. A Békéscsaba hiába próbált meg mindent, az összes taktikai elemükre volt megfelelő válaszunk.

Az újságíró mindenre eshetőségre felkészül, jelen sorok írója is így tett. A Kisvárda hat éve az első NB I.-es találkozóján, 2018. szeptember 2-án, a Mosonmagyaróvárt fogadta.

Felvennék velük a versenyt

Május 26-án ismét a Mosonmagyaróvár érkezik Kisvárdára, a békéscsabai győzelemnek köszönhetően azonban szerencsére nem a Kisvárda utolsó élvonalbeli mérkőzésére, hanem csak a szezonzáró találkozójára.

– Szépen szeretnénk lezárni ezt a bajnokságot hazai pályán, ahol elbúcsúztatjuk azokat a játékosokat, akik utoljára öltik magukra a Kisvárda mezét. Szerencsére nincs már nyomás csapaton, ezért felszabadult játékot várok a lányoktól. A Mosonmagyaróvár biztos, hogy minden bele fog adni, mert még harcban áll a bajnoki bronzéremért. Vérmes reményeink nem lehetnek, hiszen Gyurka János minden posztra legalább két azonos képességű játékos közül választhat, akiknek jelentős nemzetközi tapasztalatuk is van már. Remek formába érkeznek hozzánk, utóbbi mérkőzéseiken ontják a gólokat, megpróbálunk felvenni velük a versenyt – zárta Józsa Krisztián.