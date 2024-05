Sorozatban negyedik éve a kisvárdai Várkerti Stadion adott otthont a labdarúgó Vármegyei Kupa döntőjének. A kupadöntő 86 percig nyílt volt, ám a fokozatosan fáradó Újfehértó nem bírta végig a nyomást, a Tarpa Nemes Iván és Anton Mihalcsuk egy-egy találatával megnyerte a mérkőzést (0–2).

Gál Richárd és Rudolf Gergely a kupadöntő díjátadón

Fotó: Gazdag Mihály

A címvédő gárda csapatkapitánya egymást követő második évben nyilatkozhatott aranyéremmel a nyakában.

– Tudtuk, hogy erős ellenféllel találkozunk a döntőben és nehéz lesz megszerezni az első gólt – értékelt Gál Richárd. – Voltak az első félidőben is lehetőségeink, de sajnos nem rúgtuk be a helyzeteket. A második játékrészben aztán éreztük, hogy addig megyünk, amíg be nem találunk! Nem ünnepelhetünk sokáig, mert szombaton már fontos bajnokit játszunk. Szeretnénk duplázni – vagyis az első helyen maradni a bajnokságban –, sőt, fiatal csapattársaim akár triplázhatnak is, hiszen U19-es kupadöntőt játszanak Telkiben.

Az újfehértóiak a végeredmény miatt csalódottak, de büszkék lehetnek arra, hogy szépen meneteltek a kupasorozatban.

– Az első félidőben tartottuk magunkat – mondta el Matévi Csaba, az egyesület elnöke. – Négy sérültünk is vállalta a játékot, ám mindannyiukat le kellett cserélni, elfogytunk a végére. Küzdelmes mérkőzés volt, gratulálok a Tarpának, remek csapat. Nekünk az is nagy siker, hogy ide eljutottunk!

A kupadöntő a vármegyei labdarúgás reklámja

A kupadöntő megrendezése idén is nagy siker volt. Kvaka Árpád, az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatóságának vezetője szerint a mérkőzés népszerűsítette vármegyénk futballját.

– Közel ezer néző látogatott ki, ragyogó időben, nagyon szép körülmények között, kifogástalan gyepen játszhattak a csapatok – fogalmazott az igazgató. – Ezúton is köszönöm Kisvárdának, hogy sorozatban negyedik éve rendelkezésünkre bocsátotta a stadiont. Maga a mérkőzés jó reklámja volt a vármegyei futballnak. Rengeteg helyzetet láthattunk, a 86. percig úgy tűnt, nem születik gól, de aki látta a mérkőzést, azon sem lepődött volna meg, ha négy négy az állás a hajrában. Amikor nyolc évvel ezelőtt először megrendeztük a kupadöntőt, nem gondoltuk, hogy ilyen pozitív lesz a fogadtatás. Évről évre remek színvonalú találkozót hoz a finálé. A legtöbb játékosnak élete addigi legszebb sportélménye ilyen stadionban pályára lépni. A szezon vége felé nagy a teher, de összedrótozzák magukat a csapatok és játszanak egy fantasztikus meccset.