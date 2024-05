A Hübner Nyíregyháza BS Nagy Simon és Magyari Kristóf után Bonifert Bendegúz szerződéshosszabbítását is bejelentette. A 25 éves kosaras már másfél éve Nyíregyházán játszik, a mögöttünk hagyott idényben 7,9 pontot és 4,6 lepattanót átlagolt az NB I/B Piros csoportjának alapszakaszában, amelynek a második felében nyújtott kimagasló teljesítményt.

Bonifert a második körben, január 5-én lett a kezdőcsapat állandó tagja, itt 13 meccsen már 10,8 pontot és 6 lepattanót hozott átlagban, a rájátszásban pedig mérkőzésenként 15 pontot és 6,4 lepattanót tett a közösbe. Kiemelkedő meccsei között meg kell említeni a fóti összecsapást, amin 27 ponttal (közte három zsákolással) és 13 lepattanóval segítette győzelemhez a csapatot, de a Vasas ellen jegyzett 24 pontos, 10 lepattanós dupla duplája is emlékezetes volt a rájátszásban.

– Leginkább a második félévben betöltött szerepem tetszett meg, valamint Merim Mehmedovic személye volt döntő – idézi Bonifert Bende­gúzt a klub közösségi oldala. – Ő megadta nekem a bizalmat, és még a bajnokság vége előtt határozottan elmondta, hogy rendkívül számít rám a következő idényben is. Emellett a feleségemmel nagyon jól megtaláltuk a helyünket Nyíregyházán, ő is itt dolgozik, és nyáron megszületik a kisfiunk, szóval a biztonság és állandóság is fontos szerepet játszott a döntésemben.

– Egyénileg mindenképpen az lesz a célom, hogy a második félévben mutatott teljesítményemet átvigyem a következő szezonra, és azt még magasabb szintre emeljem, valamint segítsem a csapatot, amiben csak kell, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Hogy ez pontosan mi lesz, azt még nem szeretném meghatározni – tette hozzá. – Kíváncsian várom, hogy a maradók mellett milyen új igazolások érkeznek, ezután tudunk majd megfogalmazni reális célokat. Természetesen, annak örülnék a leg­jobban, ha a feljutásért versengő csapatok között lehetnénk mi is – ahogy ismerem az edzőnket és a klub vezetését, nem is kérdés, hogy egy ilyen csapat összerakása lesz a céljuk!