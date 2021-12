Mint ismert, a néhány éve az NB III.-ból kizárt Nyírbátori FC megszűnt, helyette a városban újonnan alakult egyesület. A megyei harmadosztályból induló csapat azzal a céllal vágott neki szereplésének, hogy a lehető leghamarabb minél feljebb jusson. A Nyírbátori LSE nem is tétlenkedett, első évében éllovasként fejezte be a szezont, a következő idényben megnyerte a megyei másodosztályt, az idén pedig újoncként a kilencedik helyen telel, immáron a megye élvonalában.

Már tudják, mi vár rájuk

– Azzal a céllal indultunk neki a bajnokságnak, hogy biztosan bennmaradjunk – értékelt Erdei Zoltán játékos-edző. – Fiatal csapat vagyunk, de nem nagyon változtattunk a kereten nyáron, azt szerettük volna, hogy akik megnyerték a megye kettes bajnokságot, belekóstoljanak a megyei első osztályba. Ehhez képest a maximumot hoztuk ki a szereplésünkből. Tapasztalatot gyűjtött a csapat, most már mindenki tudja, mire számíthat a következő fél évben.

A bátoriak ingadozó eredményeket értek el, az utolsó két találkozójukon viszont az Újfehértót és a Nyírgyulajt is legyőzték.

– A legnagyobb gondunk, hogy öt-hat mérkőzésen is voltak sérültek, betegek, ezért sokszor nem tudtunk úgy kiállni, ahogy szerettünk volna – folytatta a tréner.

– Viszont mindig mondtam a fiúknak, az aktuális keret tagjainak kell megmutatniuk, hogy mindenkinek helye van a csapatban. Volt olyan meccs, amire nem számítottunk, hogy lehozzuk, de volt olyan is, amin esélyesek lehettünk volna, mégsem sikerült megnyerni. Az utolsó két mérkőzés hozzáállásban és játékban is nagyon jól sikerült, de idevehetem a Namény elleni találkozót is. Sajnáljuk is hogy vége lett a szezonnak, mert elkaptuk a fonalat.

Nem terveznek nagy változást

A játékos-edző a csapat fejlődésében lát előrelépési lehetőséget.

– Ha már a kilencedik helyet megszereztük, szeretnénk is megtartani azt. Az edzésmunkában mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél jobb helyezést érjünk el, de azért nem feltétlen akarunk igazolni, hogy a tabella első felében végezzünk – árulta el Erdei Zoltán.



Bátori mutatók

Őszi végeredmény 9. 15 7 1 7 20–31 22

Hazai pályán 5. 8 5 1 2 15–15 16

Vendégként 12. 7 2 – 5 5–16 6

Házi góllövőlista. 6 gólos: Török István. 4 gólos: Czerula Zsolt, Erdei Zoltán. 2 gólos: Nemes Zoltán, Nyeste Csaba. 1 gólos: Hegedűs Tibor, Selymes Teofil.