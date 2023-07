Tiszadob. Nem ismeretlen a Horgász, vadász oldal rendszeres olvasói előtt a tiszalöki Pintye Róbert neve, hiszen már több horgászkalandjáról is beszámoltunk rovatunkban. A napokban ismét hazautazott Portugáliából, s ahogy lenni szokott, most is szakított időt harcsázásra.





Megérte a fáradságot



– Nehéz volt harcsázni június végén, hiszen változatos időjárás fogadott itthon: rövid időn belül csökkent és növekedett a légnyomás, a harcsa pedig igen érzékeny a frontra. Ráadásul ilyenkorra már a vízi növényzet is elszaporodik, nehéz megközelíteni a készség behúzásával azokat a helyeket, ahol számításaim szerint a harcsák vannak.

– Most is a spannolós módszert alkalmaztam, s volt úgy, hogy 1-1,5 órába is beletelt, mire egy-egy helyet kialakítottam, s behúztam oda a készségeket. Sötétedés előtt minden a helyére került. Így utólag azt mondhatom, megérte a fáradságot – elevenítette fel az emlékeit Pintye Róbert. – A menyasszonyommal kora délután érkeztem a tiszadobi holtághoz, s a szokott helyen kezdtünk el horgászni. Egészen 22 óráig várni kellett, akkor rabolt rá a kárászra az első harcsa, majd egy óra múlva jött a következő. Közben volt két hallopás is, majd ismét sikerült még kettő bajszost megakasztani, a legnagyobb 40 kilogrammos volt.

– A fárasztásoknál vigyáznom kellett az aljnövényzet és az elburjánzott sulyom miatt, nem lehetett kapkodni, több időt vett igénybe a harcsák partra emelése – tette hozzá Pintye Róbert.





Augusztusban a nagy kihívás



Természetesen valamennyi zsákmány visszakerült a holtágba. Pintye Róbert számára ezek a horgászatok tulajdonképpen edzések, igyekszik minél jobban kiismerni a harcsák szokásait, hiszen az igazi megmérettetés augusztusban lesz a számára: az Al­phaCat Fishing Team tagjaként részt vesz majd a II. Hegyalja Harcsafogó Kupán, ahol az első helyezéssel járó díj minden harcsázó horgász számára nagyon ígéretes: a győztes csapat tagjai ugyanis néhány napot a Pó folyónál tölthetnek.

MML